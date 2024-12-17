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"Транснефть" направила спецтехнику для сбора нефтепродуктов после ЧП с танкерами

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - "Транснефть" выделила специальную технику для ликвидации последствий разлива нефтепродуктов с побережья Краснодарского края. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в эфире телеканала "Россия 24".

"Примерная протяженность полосы, где произошли выбросы нефтепродуктов на побережье, составляет 35 км, начиная от Темрюка и заканчивая Анапой. Выбросы фрагментарные. Мы максимально быстро постараемся их убрать. В случае обнаружения новых выбросов постараемся их собрать и утилизировать. Сейчас на месте работают около 300 человек и около 50 единиц техники", - сказал Кондратьев.

Он подчеркнул, что в настоящее время на побережье Краснодарского края, куда выбросило нефтепродукты из-за шторма, ведется сбор вручную.

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"Также выдвинулась специализированная техника "Транснефти", которая будет собирать (очищать - ИФ) прибрежную полосу, это ускорит работу по сбору нефтепродуктов", - добавил губернатор.

Кондратьев сообщил, что ситуация контролируемая.

В воскресенье, 15 декабря, в МЧС поступило сообщение о том, что в Керченском проливе терпят бедствие два танкера с грузом мазута – "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", на борту которых находились 13 и 14 человек соответственно.

Спасатели в воскресенье эвакуировали 13 членов экипажа "Волгонефти 212", один из них погиб. Операция по спасению экипажа "Волгонефти 239" завершилась в понедельник.

В районе ЧП произошел разлив нефтепродуктов. Губернатор края сообщил, что в ходе мониторинга береговой полосы были обнаружены пятна мазута. Нефтепродукты вынесло на берег протяженностью нескольких десятков километров – от поселка Веселовка Темрюкского района до станицы Благовещенской в Анапе.

На территории четырех поселений Темрюкского района и в станице Благовещенской был введен режим ЧС.

По данным пресс-службы МЧС России, в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов задействованы более 400 специалистов и свыше 60 единиц техники. Работы осложняет сильный ветер.

Во вторник у порта "Кавказ" сигнал бедствия подал еще один танкер "Волгонефть 109", груженный мазутом. У судна поврежден грузовой танк. Герметичность самого корпуса не нарушена – утечки топлива не допущено.

Транснефть Краснодарский край
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