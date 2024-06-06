Минстрой не ждет фатального сокращения спроса на жилье после отмены льгот

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Сокращение спроса на жилье после прекращения ряда льготных ипотечных программ не будет фатальным и не обрушит набранные темпы строительства жилья, заявил замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин на Петербургском международном экономическом форуме.

"Будет ли сокращение спроса? Ну, конечно, будет. Будет ли оно фатальным для того, чтобы как-то обрушить те темпы строительства, которые мы с вами все вместе здесь набрали за последние четыре года? Я думаю, нет", - сказал Стасишин, отвечая на вопрос о возможности возникновения "навеса" в распроданности квадратных метров из-за недоступности ипотеки, в ходе сессии "Сколько стоит будущее. Ставка решает все".

Замминистра отметил, что продолжают оставаться инструменты, среди которых, к примеру, инфраструктурные облигации, позволяющие застройщикам оптимизировать затраты и правильно формировать модели развития своих проектов.

Стасишин добавил, что сегодня в стране строится 111 млн кв.м жилья с размещенными проектными декларациями в ЕИСЖС с вводом до 2028 года.

По его словам, 2024 год распродан на 70-80%, 2025 - на 45%, 2026 - на 25-30%. При этом градостроительный потенциал сегодня превышает 430 млн кв.м.

"Главная задача не "навес". Он будет распродан, потому что эскроу-счета (...). А вот нужно сделать так, чтобы те бриджи и те площадки, по которым застройщики делают проектную документацию, купили земли, максимально быстро вовлекались в оборот", - заключил замминистра.