Поиск
СюжетПМЭФ-2024

Минстрой не ждет фатального сокращения спроса на жилье после отмены льгот

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Сокращение спроса на жилье после прекращения ряда льготных ипотечных программ не будет фатальным и не обрушит набранные темпы строительства жилья, заявил замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин на Петербургском международном экономическом форуме.

"Будет ли сокращение спроса? Ну, конечно, будет. Будет ли оно фатальным для того, чтобы как-то обрушить те темпы строительства, которые мы с вами все вместе здесь набрали за последние четыре года? Я думаю, нет", - сказал Стасишин, отвечая на вопрос о возможности возникновения "навеса" в распроданности квадратных метров из-за недоступности ипотеки, в ходе сессии "Сколько стоит будущее. Ставка решает все".

Замминистра отметил, что продолжают оставаться инструменты, среди которых, к примеру, инфраструктурные облигации, позволяющие застройщикам оптимизировать затраты и правильно формировать модели развития своих проектов.

Стасишин добавил, что сегодня в стране строится 111 млн кв.м жилья с размещенными проектными декларациями в ЕИСЖС с вводом до 2028 года.

По его словам, 2024 год распродан на 70-80%, 2025 - на 45%, 2026 - на 25-30%. При этом градостроительный потенциал сегодня превышает 430 млн кв.м.

"Главная задача не "навес". Он будет распродан, потому что эскроу-счета (...). А вот нужно сделать так, чтобы те бриджи и те площадки, по которым застройщики делают проектную документацию, купили земли, максимально быстро вовлекались в оборот", - заключил замминистра.

Минстрой Никита Стасишин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
ПМЭФ-2024

Петербургские власти допустили начало выпуска Aurus до конца года на бывшем заводе Toyota

Петербургские власти допустили начало выпуска Aurus до конца года на бывшем заводе Toyota

Минпромторг предложил вывести из-под "курсовой" пошлины еще около 200 экспортных товаров

ПМЭФ-2024

В Россельхознадзоре связали объем будущего импорта яблок с ситуацией на рынке

ПМЭФ-2024

За год увеличилось число работающих в России компаний-участниц палаты AmCham

ПМЭФ-2024

Минфин определит тактику на рынке ОФЗ после заседания Банка России 7 июня

ПМЭФ-2024

Число поездок россиян за рубеж сократилось к 2019 году вдвое, до 25 млн

Число поездок россиян за рубеж сократилось к 2019 году вдвое, до 25 млн
ПМЭФ-2024

Силуанов подтвердил планы продажи активов, перешедших РФ по решениям судов

ПМЭФ-2024

Набиуллина считает, что доверие к финрынку еще не вернулось к уровню до 2022 года

Набиуллина считает, что доверие к финрынку еще не вернулось к уровню до 2022 года
ПМЭФ-2024

Денис Мантуров: Для развития мощностей необходимо привлечение дополнительных дешевых денег

Денис Мантуров: Для развития мощностей необходимо привлечение дополнительных дешевых денег

Нефть Brent подорожала до $78,77 за баррель

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });