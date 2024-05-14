Файзуллин заявил Госдуме о необходимости "донастроить" ипотеку

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Ипотечные программы в России нужно донастроить с учетом доступности баланса спроса и предложения, заявил в Госдуме кандидат на должность министра строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

"Важно сохранять высокие темпы ввода жилья, сформировать необходимые предложения на рынке, донастроить ипотеку с учетом доступности, а также баланса спроса и предложения", - сказал он.

По его словам, стоит задача "донастройки" и льготных механизмов, и тех механизмов поддержки, которые "сегодня законодательно реализуются в части расширения индивидуального жилищного строительства".

"Необходимы понятные условия, по которым человек будет брать ипотечный кредит, включая и механизм сберкасс, поддержанный министерством, по хранению средств в виде рассрочки", - добавил Файзуллин.