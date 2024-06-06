РЖД с начала июня фиксируют рост экспорта нефтепродуктов на 15%

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" с начала июня фиксирует рост экспорта нефтепродуктов на 15% после снятия запрета на их вывоз из России, сообщил "Интерфаксу" в кулуарах ПМЭФ замглавы компании Алексей Шило.

"Мы уже видим сейчас за первые дни июня, что экспорт нефтепродуктов по железной дороге вырос на 15% к уровню прошлого года, поэтому тоже закладываем это как позитивную динамику (по общей погрузке -ИФ) в этом месяце", - сообщил он.

Правительство с 1 марта 2024 года ввело временный запрет на экспорт бензина сроком на полгода - по 31 августа. Однако 20 мая эмбарго на вывоз бензина было приостановлено из-за риска затоваривания внутреннего рынка. На данный момент экспорт бензинов разрешен до 30 июня.

Прогноз РЖД о погрузке

ОАО "РЖД" в июне 2024 года прогнозирует рост погрузки на 1,5% к уровню июня 2023 года и ожидают положительную динамику показателя по итогам года, сообщил также Шило.

"Падение (погрузки - ИФ) пока идет, но надо отметить, что в мае у нас уже сокращаются темпы падения. На июнь мы взяли план погрузки на уровне 3 431 000 тонн среднем в сутки, это рост 1,5% к уровню прошлого года", - сказал он.

По его словам, положительный сценарий ожидается на фоне восстановления погрузки угля и снятия запрета на вывоз из России нефтепродуктов.

"Почему закладываем такой оптимистичный прогноз - первое, мы видим восстановление погрузки угля в направлении терминала ОТЭКО. Очень рады, что коллеги смогли урегулировать большинство вопросов, и в мае мы почти 1 млн тонн в адрес этого терминала отгрузили. На июнь у них подано заявок и подтверждено портом более 2 млн (тонн - ИФ) и, насколько мы знаем переговоры еще идут. То есть, есть вероятность, что коллеги будут и дальше продолжать наращивать эти объемы, поэтому мы эту позитивную динамику заложили на июнь", - пояснил он.

"Мы уже видим сейчас за первые дни июня, что экспорт нефтепродуктов по железной дороге вырос на 15% к уровню прошлого года, поэтому тоже закладываем это как позитивную динамику в этом месяце", - сказал Шило.

По его словам, годовой план сейчас строится таким образом, чтобы годовой параметр по выходу на положительную динамику сохранялся.

"Год к году мы хотим все-таки попробовать закончить с позитивной динамикой", - заключил он.