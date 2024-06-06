Поиск
СюжетПМЭФ-2024

РЖД с начала июня фиксируют рост экспорта нефтепродуктов на 15%

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" с начала июня фиксирует рост экспорта нефтепродуктов на 15% после снятия запрета на их вывоз из России, сообщил "Интерфаксу" в кулуарах ПМЭФ замглавы компании Алексей Шило.

"Мы уже видим сейчас за первые дни июня, что экспорт нефтепродуктов по железной дороге вырос на 15% к уровню прошлого года, поэтому тоже закладываем это как позитивную динамику (по общей погрузке -ИФ) в этом месяце", - сообщил он.

Правительство с 1 марта 2024 года ввело временный запрет на экспорт бензина сроком на полгода - по 31 августа. Однако 20 мая эмбарго на вывоз бензина было приостановлено из-за риска затоваривания внутреннего рынка. На данный момент экспорт бензинов разрешен до 30 июня.

Прогноз РЖД о погрузке

ОАО "РЖД" в июне 2024 года прогнозирует рост погрузки на 1,5% к уровню июня 2023 года и ожидают положительную динамику показателя по итогам года, сообщил также Шило.

"Падение (погрузки - ИФ) пока идет, но надо отметить, что в мае у нас уже сокращаются темпы падения. На июнь мы взяли план погрузки на уровне 3 431 000 тонн среднем в сутки, это рост 1,5% к уровню прошлого года", - сказал он.

По его словам, положительный сценарий ожидается на фоне восстановления погрузки угля и снятия запрета на вывоз из России нефтепродуктов.

"Почему закладываем такой оптимистичный прогноз - первое, мы видим восстановление погрузки угля в направлении терминала ОТЭКО. Очень рады, что коллеги смогли урегулировать большинство вопросов, и в мае мы почти 1 млн тонн в адрес этого терминала отгрузили. На июнь у них подано заявок и подтверждено портом более 2 млн (тонн - ИФ) и, насколько мы знаем переговоры еще идут. То есть, есть вероятность, что коллеги будут и дальше продолжать наращивать эти объемы, поэтому мы эту позитивную динамику заложили на июнь", - пояснил он.

"Мы уже видим сейчас за первые дни июня, что экспорт нефтепродуктов по железной дороге вырос на 15% к уровню прошлого года, поэтому тоже закладываем это как позитивную динамику в этом месяце", - сказал Шило.

По его словам, годовой план сейчас строится таким образом, чтобы годовой параметр по выходу на положительную динамику сохранялся.

"Год к году мы хотим все-таки попробовать закончить с позитивной динамикой", - заключил он.

Правительство РЖД Алексей Шило
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
ПМЭФ-2024

Петербургские власти допустили начало выпуска Aurus до конца года на бывшем заводе Toyota

Петербургские власти допустили начало выпуска Aurus до конца года на бывшем заводе Toyota

Минпромторг предложил вывести из-под "курсовой" пошлины еще около 200 экспортных товаров

ПМЭФ-2024

В Россельхознадзоре связали объем будущего импорта яблок с ситуацией на рынке

ПМЭФ-2024

За год увеличилось число работающих в России компаний-участниц палаты AmCham

ПМЭФ-2024

Минфин определит тактику на рынке ОФЗ после заседания Банка России 7 июня

ПМЭФ-2024

Число поездок россиян за рубеж сократилось к 2019 году вдвое, до 25 млн

Число поездок россиян за рубеж сократилось к 2019 году вдвое, до 25 млн
ПМЭФ-2024

Силуанов подтвердил планы продажи активов, перешедших РФ по решениям судов

ПМЭФ-2024

Набиуллина считает, что доверие к финрынку еще не вернулось к уровню до 2022 года

Набиуллина считает, что доверие к финрынку еще не вернулось к уровню до 2022 года
ПМЭФ-2024

Денис Мантуров: Для развития мощностей необходимо привлечение дополнительных дешевых денег

Денис Мантуров: Для развития мощностей необходимо привлечение дополнительных дешевых денег

Нефть Brent подорожала до $78,77 за баррель

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });