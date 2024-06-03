РЖД подтвердили снижение погрузки в мае на 2,1%

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги", по оперативной информации, в мае 2024 года составила 104,4 млн тонн, что на 2,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила компания.

Грузооборот за май 2024 года снизился в годовом исчислении на 3,8% и составил 216,8 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время уменьшился на 4,4% и составил 267,3 млрд т-км.

"По итогам мая в зеленую зону вышла погрузка нефти и нефтепродуктов (+1,8%)", - отмечают в РЖД.

Погрузка за январь-май 2024 г. составила 502 млн тонн, что на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За 5 месяцев текущего года железными дорогами было погружено: каменного угля - 143,1 млн тонн (-5,3% к январю-маю 2023 г.), кокса - 4,9 млн тонн (+4,9%), нефти и нефтепродуктов - 87,9 млн тонн (-1,6%), руды железной и марганцевой - 45,1 млн тонн (-6,4%), черных металлов - 26,9 млн тонн (-5,7%), лома черных металлов - 4,4 млн тонн (-14,9%), химических и минеральных удобрений - 28,4 млн тонн (+10,7%), цемента - 9,2 млн тонн (-0,8%), лесных грузов - 11,8 млн тонн (+0,5%), зерна - 13,7 млн тонн (+6,9%), строительных грузов - 47,3 млн тонн (-13,3%), руды цветной и серного сырья - 6,8 млн тонн (-8,7%), химикатов и соды - 9 млн тонн (-1,9%), промышленного сырья и формовочных материалов - 13,7 млн тонн (+20,6%), остальных, в том числе грузов в контейнерах - 49,7 млн тонн (+2,3%).

Грузооборот с начала 2024 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6% и составил 1057,3 млрд тарифных т-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время уменьшился на 6,4% и составил 1308,9 млрд т-км.

Ранее источник, знакомый с деятельностью компании, сообщил "Интерфаксу", что среднесуточная погрузка на сети РЖД в мае снизилась на 2,1% в годовом исчислении, до 3368,1 тысячи тонн. План погрузки на май составлял 3422 тысячи тонн в среднем в сутки. Среднесуточный план погрузки на июнь - 3431 тысяча тонн.