Поиск
СюжетПМЭФ-2024

S8 Capital оценивает профицит мощностей по производству легковых шин в 40%

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Запрет Европы на импорт шин из России, а также наплыв китайских шин на российский рынок привели к существенному профициту мощности производства, заявил на сессии ПМЭФ "Российский автопром: второе рождение в новых реалиях" управляющий директор S8 Capital (контролирует шинный кластер "Кордиант") Антон Воронин.

"Если говорить о рынке, то, например, в легковых шинах сложилась следующая ситуация, когда экспорт сильно упал. Надо понимать, что до 70% выпуска нашего самого большого завода "Волжский" уходило в Европу. Экспорт упал, импорт чуть-чуть вырос, но при этом поменялась структура: вместо премиальных брендов из Европы пришли менее премиальные бренды из Китая. У нас сегодня сложился большой профицит мощностей, мы его оцениваем на уровне 40%", - сказал он.

Воронин отметил, что в таких условиях производителя может поддержать государство: "В первую очередь, речь идет об антидемпинговых мерах. Это, на самом деле, очень распространенный в мире механизм, он в том числе очень активно применяется на тех рынках, куда мы могли бы экспортировать: эти пошлины есть и в Турции, и в Бразилии, и так далее. С учетом профицита мощностей помогли бы дополнительные меры по стимулированию экспорта. Это и обнуление экспортных пошлин, которые были в 2023 году введены на шины, и продолжение субсидирования экспортной логистики. Потому что шинный рынок очень конкурентный, стоимость доставки высока".

"Кордиант" имеет шинные заводы в Ярославле (мощность: 3,6 млн шин в год), Омске (5,5 млн), Калужской области (бывшие активы Continental, 3,5 млн) и Ульяновске (ранее принадлежал Bridgestone, 2,4 млн). Совокупная проектная мощность - 15 млн шин. Ранее сообщалось, что компания намерена выйти на полную загрузку всех предприятий к 2026 году, рассматривает экспорт шин в Латинскую Америку, Африку и страны Персидского залива.

Bridgestone Continental S8 Capital Антон Воронин Кордиант Европа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
ПМЭФ-2024

Петербургские власти допустили начало выпуска Aurus до конца года на бывшем заводе Toyota

Петербургские власти допустили начало выпуска Aurus до конца года на бывшем заводе Toyota

Минпромторг предложил вывести из-под "курсовой" пошлины еще около 200 экспортных товаров

ПМЭФ-2024

В Россельхознадзоре связали объем будущего импорта яблок с ситуацией на рынке

ПМЭФ-2024

За год увеличилось число работающих в России компаний-участниц палаты AmCham

ПМЭФ-2024

Минфин определит тактику на рынке ОФЗ после заседания Банка России 7 июня

ПМЭФ-2024

Число поездок россиян за рубеж сократилось к 2019 году вдвое, до 25 млн

Число поездок россиян за рубеж сократилось к 2019 году вдвое, до 25 млн
ПМЭФ-2024

Силуанов подтвердил планы продажи активов, перешедших РФ по решениям судов

ПМЭФ-2024

Набиуллина считает, что доверие к финрынку еще не вернулось к уровню до 2022 года

Набиуллина считает, что доверие к финрынку еще не вернулось к уровню до 2022 года
ПМЭФ-2024

Денис Мантуров: Для развития мощностей необходимо привлечение дополнительных дешевых денег

Денис Мантуров: Для развития мощностей необходимо привлечение дополнительных дешевых денег

Нефть Brent подорожала до $78,77 за баррель

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });