S8 Capital оценивает профицит мощностей по производству легковых шин в 40%

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Запрет Европы на импорт шин из России, а также наплыв китайских шин на российский рынок привели к существенному профициту мощности производства, заявил на сессии ПМЭФ "Российский автопром: второе рождение в новых реалиях" управляющий директор S8 Capital (контролирует шинный кластер "Кордиант") Антон Воронин.

"Если говорить о рынке, то, например, в легковых шинах сложилась следующая ситуация, когда экспорт сильно упал. Надо понимать, что до 70% выпуска нашего самого большого завода "Волжский" уходило в Европу. Экспорт упал, импорт чуть-чуть вырос, но при этом поменялась структура: вместо премиальных брендов из Европы пришли менее премиальные бренды из Китая. У нас сегодня сложился большой профицит мощностей, мы его оцениваем на уровне 40%", - сказал он.

Воронин отметил, что в таких условиях производителя может поддержать государство: "В первую очередь, речь идет об антидемпинговых мерах. Это, на самом деле, очень распространенный в мире механизм, он в том числе очень активно применяется на тех рынках, куда мы могли бы экспортировать: эти пошлины есть и в Турции, и в Бразилии, и так далее. С учетом профицита мощностей помогли бы дополнительные меры по стимулированию экспорта. Это и обнуление экспортных пошлин, которые были в 2023 году введены на шины, и продолжение субсидирования экспортной логистики. Потому что шинный рынок очень конкурентный, стоимость доставки высока".

"Кордиант" имеет шинные заводы в Ярославле (мощность: 3,6 млн шин в год), Омске (5,5 млн), Калужской области (бывшие активы Continental, 3,5 млн) и Ульяновске (ранее принадлежал Bridgestone, 2,4 млн). Совокупная проектная мощность - 15 млн шин. Ранее сообщалось, что компания намерена выйти на полную загрузку всех предприятий к 2026 году, рассматривает экспорт шин в Латинскую Америку, Африку и страны Персидского залива.