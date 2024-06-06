Перечень экономически значимых организаций расширят до девяти позиций

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Правительственный перечень экономически значимых организаций (ЭЗО) дополнится еще тремя компаниями, решение принято на днях, сообщил "Интерфаксу" в кулуарах ПМЭФ первый замминистра экономического развития Илья Торосов.

"Будет еще три. Всего девять (компаний будет в перечне - ИФ)", - сказал он.

Минэкономразвития собирает заявки от профильных ведомств на включение компаний в перечень, окончательное решение принимает правительство.

Первая редакция перечня ЭЗО была обнародована в начале марта 2024 года. Тогда в документе были шесть компаний: юрлица, участвующие в структуре владения Альфа-банком, АльфаСтрахованием, сетями Х5 и "Азбука вкуса", производителем удобрений "Акрон": АО "АБ Холдинг", ООО "ЮНС-Холдинг", ООО "Корпоративный центр ИКС 5", ООО "Городской супермаркет" и АО "Акрон Групп" соответственно. Также в нем находится хакасское ООО "Разрез Аршановский".

Статус ЭЗО, введенный законом 470-ФЗ, позволяет их российским бенефициарам через суд получить акции и доли таких организаций в прямое владение, исключив из цепочки собственников иностранные холдинговые компании (ИХК), либо передать право на них кому-то другому. Кроме того, закон позволяет через суд временно приостановить в отношении ЭЗО корпоративные права ИХК, например, голосовать на собраниях, получать дивиденды, распоряжаться акциями и долями.

Этой возможностью российские чиновники и руководители компаний из перечня ЭЗО уже воспользовались. Впервые судебный механизм приостановки иностранного участия в таких организациях был использован властями в отношении X5 Retail Group. Заявление Минпромторга о приостановке корпоративных прав X5 в ООО "Корпоративный центр ИКС 5" Арбитражный суд Московской области удовлетворил 25 апреля.

Аналогичные заявления были позднее удовлетворены судом и в отношении иностранных структур, владеющими еще четырьмя ЭЗО. Исключением пока остается компания "Акрон".