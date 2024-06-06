Суд 13 июня проверит обоснованность иска о приостановке корпоративных прав в "Акрон Групп"

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московской области назначил на 13 июня заседание по проверке обоснованности заявления Минпромторга о приостановлении корпоративных прав Redbriсk Investments S.A.r.l (Люксембург) в экономически значимой организации (ЭЗО) АО "Акрон Групп" (Великий Новгород).

Как следует из картотеки суда, иск поступил в суд 23 мая, 24 мая был принят к производству.

Суд тогда привлек к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, АО "Акрон Групп", Redbriсk Holding S.a.r.l. и АО "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т" (Москва).

Впервые судебный механизм приостановки иностранного участия в ЭЗО был использован властями в отношении X5 Retail Group. Заявление Минпромторга о приостановке корпоративных прав X5 в ООО "Корпоративный центр ИКС 5" Арбитражный суд Московской области удовлетворил 25 апреля.

Аналогичные заявления были позднее удовлетворены судом и в отношении иностранных структур, владеющими еще четырьмя ЭЗО. Исключением пока остается компания "Акрон".

Статус ЭЗО, введенный законом 470-ФЗ, позволяет их российским бенефициарам через суд получить акции и доли таких организаций в прямое владение, исключив из цепочки собственников иностранные холдинговые компании (ИХК), либо передать право на них кому-то другому. Кроме того, закон позволяет через суд временно приостановить в отношении ЭЗО корпоративные права ИХК, например, голосовать на собраниях, получать дивиденды, распоряжаться акциями и долями.