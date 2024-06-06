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Суд 13 июня проверит обоснованность иска о приостановке корпоративных прав в "Акрон Групп"

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московской области назначил на 13 июня заседание по проверке обоснованности заявления Минпромторга о приостановлении корпоративных прав Redbriсk Investments S.A.r.l (Люксембург) в экономически значимой организации (ЭЗО) АО "Акрон Групп" (Великий Новгород).

ЭкономикаВ перечень экономически значимых организаций включены первые шесть компанийВ перечень экономически значимых организаций включены первые шесть компанийЧитать подробнее

Как следует из картотеки суда, иск поступил в суд 23 мая, 24 мая был принят к производству.

Суд тогда привлек к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, АО "Акрон Групп", Redbriсk Holding S.a.r.l. и АО "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т" (Москва).

Впервые судебный механизм приостановки иностранного участия в ЭЗО был использован властями в отношении X5 Retail Group. Заявление Минпромторга о приостановке корпоративных прав X5 в ООО "Корпоративный центр ИКС 5" Арбитражный суд Московской области удовлетворил 25 апреля.

Аналогичные заявления были позднее удовлетворены судом и в отношении иностранных структур, владеющими еще четырьмя ЭЗО. Исключением пока остается компания "Акрон".

Статус ЭЗО, введенный законом 470-ФЗ, позволяет их российским бенефициарам через суд получить акции и доли таких организаций в прямое владение, исключив из цепочки собственников иностранные холдинговые компании (ИХК), либо передать право на них кому-то другому. Кроме того, закон позволяет через суд временно приостановить в отношении ЭЗО корпоративные права ИХК, например, голосовать на собраниях, получать дивиденды, распоряжаться акциями и долями.

Акрон Люксембург Великий Новгород Минпромторг Redbriсk Investments ЭЗО
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