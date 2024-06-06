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ФРП предоставит "АвтоВАЗу" займы на 7 млрд рублей на выпуск компонентов и двигателей

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Фонд развития промышленности (ФРП) предоставит "АвтоВАЗу" льготное финансирование в рамках автокомпонентной программы на 7 млрд рублей.

Как сообщила пресс-служба фонда, компания привлекает средства на проекты выпуска усовершенствованных двигателей для Lada и компонентов новой модели Lada Aura. Гендиректор ФРП Роман Петруца и глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов подписали соответствующие соглашения на полях ПМЭФ-2024.

"Финансирование производства автокомпонентов наш важный приоритет. В 2022-2023 годах мы одобрили предприятиям автомобильной промышленности займы на общую сумму около 100 млрд рублей, а в планах на 2024 год - одобрение проектов автопроизводителей еще на 60 млрд рублей. Отмечу, что почти каждый российский завод-автопроизводитель - клиент ФРП. Сегодня мы дали старт трем новым проектам компании "АвтоВАЗ", предоставив льготные кредиты на общую сумму 7 млрд рублей", - заявил Петруца.

Соколов, в свою очередь, отметил, что льготные займы фонда "позволят "АвтоВАЗу" в кратчайшие сроки реализовать актуальные проекты, которые сделают автомобили Lada еще более конкурентными и популярными".

Как уточняется в сообщении ФРП, с привлечением льготного финансирования "АвтоВАЗ" организует на своей площадке в Тольятти производство компонентов и узлов для новых автомобилей Lada Aura. В частности, будет налажен выпуск деталей кузова, интерьера и экстерьера, рулей, сидений и стеклоподъемников. Будет организовано изготовление комплектующих для тормозной системы, а также систем вентиляции, отопления и кондиционирования. Lada Aura - бизнес-седан, разработанный на платформе Vesta. Модель отличается удлиненной колесной базой, усиленной шумоизоляцией, премиальной аудиосистемой, салоном из натуральной кожи и автоматической коробкой передач. Конвейерное производство автомобиля начнется осенью 2024 года. Общий бюджет проекта составляет 1,8 млрд руб., из которых 1,4 млрд руб. предоставляет ФРП в виде льготного займа.

Два других проекта автоконцерна направлены на создание производства усовершенствованного 16-клапанного двигателя объемом 1,6 и 1,8 литра для легковых автомобилей Lada. В обновленном двигателе увеличены мощность и крутящий момент, усовершенствован газораспределительный механизм, повышен экологический стандарт с Евро-5 до Евро-6, а также ресурс работы. Автозавод планирует к 2026 году выпускать ежегодно более 100 тыc. усовершенствованных двигателей, а к 2033 году - более 150 тыс. Обновленный двигатель будет использоваться в автомобилях Lada, в том числе Vesta, а также в новых Aura и других перспективных моделях. Общий бюджет двух проектов составляет 7,3 млрд руб., из которых 5,7 млрд рублей предоставляются в виде льготных займов.

ФРП предоставляет займы под 3% и 5% годовых сроком до 7 лет в объеме от 5 млн до 5 млрд рублей.

Lada АвтоВАЗ Максим Соколов ФРП Роман Петруца
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