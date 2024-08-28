На программу "Автокомпоненты" в 2024 году направят еще 50-60 млрд рублей из ФРП

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Федеральный фонд развития промышленности (ФРП) в 2024 году направит по программу "Автокомпоненты" 50-60 млрд рублей дополнительно к уже выданным к настоящему времени 100 млрд рублей, сообщил глава фонда Роман Петруца.

"В 2022 году была создана отдельная программа "Автокомпоненты", нацеленная на создание автопроизводств, локализацию компонентной базы. По этой программе фонд на сегодняшний день профинансировал порядка 100 млрд рублей, и в этом году я вижу, что мы еще добавим в эти отрасли порядка 50-60 млрд рублей. По факту каждый крупный автопроизводитель в стране является на сегодняшний день нашим клиентом, зачастую, не по одному проекту", - сказал он на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Программа поддержки через ФРП предполагает предоставление льготных займов предприятиям под 3-5% сроком до 7 лет на локализацию производства автокомпонентов при общем бюджете проекта от 100 млн рублей до 5 млрд рублей.

Премьер-министр напомнил, что ФРП планируется к 2030 году докапитализировать на 300 млрд рублей, что "удвоит потенциал" фонда. Сейчас капитал ФРП составляет 370 млрд рублей.

К настоящему времени ФРП профинансировал около 1,7 тысячи проектов на сумму более 500 млрд рублей. В 2024 году, по словам Петруцы, планируется профинансировать от 250 до 300 проектов на сумму свыше 100 млрд рублей.