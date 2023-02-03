Фонд развития промышленности в 2022 г. профинансировал проекты на 140 млрд руб.

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Фонд развития промышленности (ФРП) в 2022 году профинансировал 256 проектов промышленных предприятий на общую сумму 140 млрд рублей, наибольший объем финансирования получили предприятия машиностроения, химотрасли и фармацевтики, сообщила в пятницу пресс-служба Минпромторга РФ.

"Высокий темп работы ФРП, решения об увеличении суммы займов по ряду программ и своевременная докапитализация позволили кратно увеличить объем финансирования. В 2022 году команда фонда поставила рекорд: за год российские промышленники получили льготные займы ФРП на общую сумму 140 млрд рублей", - заявил вице-премьер - министр промышленности и торговли РФ, глава набсовета ФРП Денис Мантуров, слова которого приводятся в пресс-релизе.

По данным министерства, в 2022 году активнее всего финансовыми инструментами ФРП пользовались машиностроители - 64 проекта на общую сумму 69 млрд рублей, второе место заняли предприятия химической отрасли - 44 проекта на 15,1 млрд рублей, третье - компании из медбиофармы (31 проект на 12,8 млрд рублей).

В рамках стартовавшей в 2022 году программы "Автокомпоненты" было выдано 14 займов на общую сумму 45,2 млрд рублей, отмечается в сообщении Минпромторга. Заемщиками по этой программе выступили "АвтоВАЗ", "КАМАЗ", "Автомобильный завод "Урал", "Автодизель" и ряд других.

В рамках программы "Приоритетные проекты" (нацелена на локализацию или создание серийных производств конкурентоспособной высокотехнологичной критически важной промпродукции) было выдано 34 займа на общую сумму 50,2 млрд рублей.

В 2022 году льготное финансирование от ФРП получили предприятия из 51 региона России. Наиболее активно займами фонда пользовались предприятия Московской области - 26 проектов на 9,2 млрд рублей, Татарстана - 18 проектов на 23,1 млрд рублей, Пермского края - 15 проектов на 6,4 млрд рублей, Москвы - 13 проектов на 12,1 млрд рублей, Башкирии - 12 проектов на 1,9 млрд рублей.

Наблюдательный совет ФРП, согласно сообщению Минпромторга, принял решение об увеличении доли федерального ФРП с 70% до 90% при финансировании промышленных проектов в рамках совместных федерально-региональных программ с региональными фондами развития промышленности Северного Кавказа и новых регионов России.