Российский автопром попросил усилить поддержку по программе компонентов

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Российские автопроизводители просят о более масштабной поддержке программы локализации автокомпонентов, которая будет запущена с 1 января 2021 года.

Как сообщил замглавы Минпромторга РФ Александр Морозов в ходе "круглого стола" о мерах поддержки автопрома в комитете по экономической политике Совета Федерации в четверг, программа уже согласована с Минфином и премьер-министром Михаилом Мишустиным. В ее рамках государство будет софинансировать через ФРП на грантовой основе проекты по производству компонентов для автомобилей в размере порядка 30% от общей стоимости инвестиций в каждый проект.

"Будет создан экспертный совет из главных инженеров крупнейших автопроизводителей, работающих в России, а также крупнейших производителей компонентов. Технический совет будет отбирать проекты по очень простым критериям. Для того чтобы получить господдержку, производитель этих компонентов должен иметь в числе потребителей как минимум двух не аффилированных производителей, либо потребителей компонентов. Таким образом мы стимулируем агрегирование и использование совместных технических решений, чтобы сконцентрировать инвестиции, сделать их более эффективными", - рассказал Морозов.

Он уточнил, что гранты в рамках компонентной программы будут оформляться как "легкие займы", под которые не потребуется закладывать имущество предприятия.

"Будет достаточно заключить с потребителями необходимое количество офтейк-контрактов на соответствующую продукцию, и по мере выполнения соответствующих планов по реализации проекта этот "легкий заем" будет превращаться в грант и прощаться предприятию, закрываться исполнением обязательств", - уточнил Морозов.

По его словам, Минпромторг готовит соответствующий проект постановления правительства, который планируется внести в правительство в декабре.

"Механизм заработает с 1 января 2021 года. Соответствующая строчка в проекте бюджета предусмотрена, первый миллиард рублей проектом бюджета предусмотрен (на 2020 год - ИФ). В дальнейшем мы будем договариваться с Минфином за счет дополнительных доходов бюджета РФ добавлять деньги в этот важный проект", - пообещал Морозов.

Говоря о развитии автокомпонентной отрасли в РФ, он отметил, что в 2021 году будут запущены также новые меры господдержки экспорта. В частности, планируется субсидировать часть затрат, связанных с омологацией (улучшение технических характеристик для соответствия каким-либо стандартам - ИФ) и сертификацией компонентов и автомобилей для международных рынков.

"И с 2021 года мы также запустим программу по учету экспортных баллов за экспортированные компоненты и автомобили, чтобы это было выгодно как производителям компонентов, так и производителям автомобилей. То есть, баллы, полученные за экспорт компонентов, их производитель сможет передавать в соответствии с договоренностью любому автопроизводителю, который будет их доначислять продукции, реализуемой на российском рынке. Это позволит не только сделать более привлекательными условия для инвестиций в РФ, но и открыть доступ для российских производителей автокомпонентов", - сообщил замглавы Минпромторга.

Выступавший на "круглом столе" после Морозова вице-президент "АвтоВАЗа" по GR, внешним связям и взаимодействию с акционерами Сергей Громак констатировал, что существующих мер господдержки автокомпонентной отрасли недостаточно для привлечения в РФ крупных международных игроков, большинство из которых уже локализованы за рубежом. "Мера по софинансированию инвестиций через гранты была бы очень эффективной для привлечения крупных международных производителей компонентов, чтобы они локализовывались здесь. Мы просим Совет Федерации поддержать инициативу отрасли и Минпромторга, направленную на внедрение программы автокомпонентов. Просим оказать содействие в выделении большего количества средств на реализацию этой меры. Потому что, честно скажу, - несколько миллиардов в год на это недостаточно. Мы так посчитали – для локализации только электроники в автопроизводстве необходимо порядка 30 млрд рублей", - сказал Громак.

В свою очередь вице-президент группы "ГАЗ" Елена Матвеева добавила, что к концу режима промсборки российский автопром смог удовлетворить покупательский спрос и получить разнообразие модельных рядов, но при этом утратил собственную компонентную отрасль.

"Производители компонентов, потерявшие объемы, столь необходимые для освоения новых продуктов, свернули свое производство. В результате у нас отсутствует альтернатива иностранным производителям по критически значимым компонентам. У нас нет легкого дизельного двигателя, рулевых тормозных систем, компонентов топливной аппаратуры, трансмиссий, высококачественных изделий резинотехники, нормалей, кузовной арматуры и так далее", - отметила Матвеева.