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Минэнерго поддерживает передачу "РусГидро" проекта Крапивинской ГЭС

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Строительством Крапивинской ГЭС должно заниматься ПАО "РусГидро", считает замминистра энергетики Павел Сниккарс в кулуарах ПМЭФ. Он сказал об этом журналистам в кулуарах ПМЭФ.

"Кемеровская область обратилась в министерство энергетики с предложениями попросить реализовывать этот проект компанию "РусГидро". Мы считаем, что это разумное решение, потому что те имущественные объекты, которые есть, они находятся в собственности Российской Федерации. Поэтому это разумно, государственной компании все эти недостроенные вещи передавать",- сказал он.

По словам Сниккарса, еще "должны быть проведены дополнительные переговоры с "РусГидро". Окончательное решение прорабатывается, отметил он, сказав, что необходимо еще решить вопрос с источником финансирования проекта.

Осенью 2023 года Сниккарс сообщал, что вопроса финансирования Крапивинской ГЭС прорабатывается. "Там есть недострой, по нему будет принято решение, он будет передан какой- то компании на баланс, и после этого будут приниматься решения в дальнейшем", - пояснял он.

Строительство гидроузла со станцией мощностью 300 МВт на реке Томь началось еще в 1976 году, но в 1989 годц, когда проект был выполнен примерно на 50%, строительство было приостановлено из-за проблем с финансированием, а также на фоне протестов экологов.

В начале октября 2023 года президент Владимир Путин поручил правительствам России и Кемеровской области рассмотреть вопрос финансирования строительства плотины и водохранилища Крапивинской ГЭС.

В 2020 году ПАО "РусГидро" договорилось с правительством Кузбасса о завершении проекта строительства Крапивинского гидроузла. Годом позже об интересе к строительству Крапивинской ГЭС заявила En+ Group, наметив сроки ввода на 2026-2027 годы. Компания тогда оценила реализацию проекта в 20 млрд рублей.

Кемеровская область Кузбасс Минэнерго Павел Сниккарс РусГидро
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