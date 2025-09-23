Поиск

В Кузбассе достройка Крапивинской ГЭС затормозилась из-за отсутствия инвесторов

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Достройка Крапивинской ГЭС в Кемеровской области пока не планируется, поскольку нет заинтересованных в этом компаний, сообщил на пресс-конференции губернатор региона Илья Середюк.

"Пока ничего не происходит. По Крапивинскому гидроузлу проводилась экспертиза, он находится в технически годном состоянии, возможном для продолжения строительства. Вместе с тем, сегодня не определены заинтересованные лица, готовые вложить туда значительные средства, ресурсы в достройку, либо в снос", - сказал он.

Середюк напомнил, что в случае завершения строительства станции вырабатываемая электроэнергия будет направлена на удовлетворение потребностей экономики региона, в частности на стройки в Шерегеше.

"По Крапивинскому гидроузлу были различные суждения со стороны экологов, гидробиологов как в одну сторону, так и в другую. Сегодня проект стоит "на стопе". И в случае появления заинтересованной стороны мы обязательно будем проводить экологическую оценку с учетом современных требований", - добавил губернатор.

В утвержденной правительством России в январе Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до 2042 года Крапивинская ГЭС упоминается. Ее планируемая мощность - 345 МВт, предполагаемый срок строительства - к 2031 году.

Строительство гидроузла со станцией мощностью 300 МВт на реке Томь началось еще в 1976 году, но в 1989 году, когда проект был выполнен примерно на 50%, работы были приостановлены из-за проблем с финансированием, а также на фоне протестов экологов. В октябре 2023 года президент Владимир Путин поручил правительствам России и Кемеровской области рассмотреть вопрос финансирования строительства плотины и водохранилища Крапивинской ГЭС.

Ранее, в 2020 году, ПАО "РусГидро" договорилось с областным правительством о завершении проекта Крапивинского гидроузла. Годом позже об интересе к строительству Крапивинской ГЭС заявила En+ Group, наметив сроки ввода на 2026-2027 годы. Компания тогда оценила реализацию проекта в 20 млрд рублей.

