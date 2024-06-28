Прибыль ВТБ по МСФО за пять месяцев составила 233,4 млрд рублей

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ВТБ по МСФО в мае сократилась на 7,7% год к году, до 30 млрд рублей, свидетельствует отчетность кредитной организации.

В целом за пять месяцев прибыль ВТБ составила 233,4 млрд рублей, что на 3,2% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Снижение по сравнению с прошлым годом вызвано наличием в результатах первого полугодия 2023 года существенного разового компонента в виде положительной переоценки структурной валютной позиции, говорится в сообщении ВТБ.

ВТБ в мае повысил прогноз по чистой прибыли на 2024 год и ждет ее на уровне ближе к 500 млрд рублей.

"Мы продолжаем демонстрировать высокий уровень прибыльности в сочетании с уверенным ростом бизнеса и кредитного портфеля на фоне стабильного качества активов, устойчивой структуры баланса и хорошей эффективности расходов. Результаты мая и пяти месяцев находятся в границах наших ожиданий и подтверждают прогнозы по рекордной прибыли в текущем году", - заявил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов, комментируя отчетность группы.

Пьянов подтвердил ожидания, что прибыль ВТБ за второй квартал превысит результат первого квартала, в котором группа заработала 122 млрд рублей.

"У нас за первые три месяца 2024 года было 122 млрд рублей. Соответственно, мы, скорее всего, закроем шесть месяцев с учетом сделки (по продаже части заблокированных активов - ИФ) - более 250 млрд рублей. Поэтому (...) тезис о том, что второй квартал превысит первый, верен", - заявил топ-менеджер.

Чистые процентные доходы ВТБ в условиях давления на чистую процентную маржу уменьшились на 32,6% в мае и на 22,4% за пять месяцев, составив 45,4 млрд рублей и 244,1 млрд рублей соответственно. Чистая процентная маржа на фоне резкого ужесточения денежно-кредитной политики с середины прошлого года составила в мае 1,9% (3,3% в мае 2023 года), 2,1% - за пять месяцев 2024 года против 3,2% за аналогичный период прошлого года.

Чистые комиссионные доходы увеличились на 6,6% и составили 19,3 млрд рублей. В мае 2024 года рост комиссионных доходов банка ожидаемо замедлился в результате запуска новой программы лояльности в розничном бизнесе ВТБ в соответствии со стратегий развития группы, говорится в релизе. За пять месяцев чистые комиссионные доходы выросли год к году на 13,6%, до 89,4 млрд рублей.

Стоимость риска составила 1% в мае по сравнению с 0,7% в аналогичном периоде прошлого года. За пять месяцев стоимость риска составила 0,6%, cократившись год к году на 30 б.п. В целом за пять месяцев ВТБ создал 52,4 млрд рублей резервов, что на 22,3% ниже показателя годом ранее.

Расходы на создание резервов в мае составили 16,8 млрд рублей, увеличившись на 44,8% год к году. Под кредиты юрлицам было создано 8,9 млрд рублей резервов, под кредиты физлицам - 7,9 млрд рублей.

"По физлицам это полностью в тренде предыдущих месяцев фактически, то есть тут ничего не меняется. По cost of risk и резервам юридических лиц идет локальное увеличение. Если в апреле они были очень маленькими, то в мае мы достаточно много создали резервов. В основном это крупный бизнес, на который влияют различные ухудшения финансовых моделей наших заемщиков, в том числе это связано с более протяженным периодом высокой ключевой ставки", - заявил журналистам Пьянов.

Кроме того, влияние на резервы по кредитам среднему и малому бизнесу оказал режим чрезвычайной ситуации, введенный в связи с заморозками в отдельных сельскохозяйственных областях.

Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле по состоянию на 31 мая не изменилась по сравнению с началом года и составила 3,2%, продолжая оставаться на исторически низком уровне.

Расходы на персонал и административные расходы составили 37,6 млрд рублей в мае и 174,1 млрд рублей по итогам пяти месяцев, увеличившись год к году на 16% и на 22,2% соответственно на фоне планового наращивания инвестиций в технологии и трансформацию, масштабирования розничного бизнеса в соответствии с новой стратегией развития группы. Также на рост расходов год к году оказало влияние приобретение РНКБ, который был консолидирован в отчетность группы начиная со второго квартала 2023 года. Соотношение расходов и чистых операционных доходов до создания резервов составило 41,7% в мае 2024 года (39,5% в мае 2023 года) и 40,7% за пять месяцев 2024 года (28,5% за пять месяцев 2023 года).

По состоянию на 31 мая 2024 года объем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов составил 22,8 трлн рублей, увеличившись на 1,7% в мае и на 8,6% с начала года.

Кредиты юридическим лицам увеличились в мае на 1,5%, с начала года - на 9,7%, до 15,4 трлн рублей. Рост розничного кредитного портфеля составил 1,9% в мае и 6,4% по итогам пяти месяцев, до 7,4 трлн рублей.

Совокупные средства клиентов группы выросли с начала года на 5,5%, до 23,6 трлн рублей. Рост средств юридических лиц c начала года составил 3,5%, до 13,2 трлн рублей. Объем средств физических лиц увеличился за пять месяцев на 8,2%, достигнув 10,4 трлн рублей. Снижение средств клиентов - юридических лиц на 4,5% в мае носило сезонный характер и было вызвано выплатами налогов за первый квартал и выплатами дивидендов корпоративными клиентами, пояснили в ВТБ.

По состоянию на 1 июня норматив достаточности капитала ВТБ Н20.0 составил 9,9% (минимально допустимое значение с учетом надбавок - 8,25%).