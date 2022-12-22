РНКБ докапитализируют на 7,1 млрд рублей перед включением в группу ВТБ

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Российский национальный коммерческий банк до вхождения в периметр группы ВТБ будет докапитализирован на 7,1 млрд рублей, сообщил журналистам председатель правления РНКБ Михаил Якунин.

"Перед тем как присоединиться, мы еще докапитализируемся для дальнейшего роста - сказал он. - Это не под сделку с ВТБ. Это в принципе в рамках программы развития банка. Это не первая докапитализация у нас. Мы активно растем, развиваемся, нужен капитал под это".

Уставный капитал РНКБ сейчас составляет 45,15 млрд рублей. Единственным акционером банка является Росимущество.

Предполагается, что капитал банка будет увеличен до конца 2022 года, РНКБ войдет в группу ВТБ уже в 2023 году, добавил Якунин.

"Естественно, для передачи акций нужна оценка. Понятно, что банк с другим капиталом стоит других денег. Понятно, что будут завершаться оценочные процессы", - отметил он.

Планируется, что в периметр группы ВТБ войдут и все дочерние компании РНКБ.

РНКБ 2022 год завершит с чистой прибылью в 8 млрд рублей, заявил глава банка. Возврат на капитал в 2022 году составит 15%, активы - порядка 330 млрд рублей. "Растем по многим параметрам раза в два быстрее рынка", - подчеркнул Якунин.

Ранее сообщалось, что 100% акций РНКБ будут внесены в качестве вклада в капитал ВТБ. Он войдет в периметр группы ВТБ как отдельное юрлицо.

РНКБ, крупнейший банк Крыма, по итогам 2021 года занимал 27-е место в рэнкинге "Интерфакс-100". Собственные средства банка на конец 2021 года составляли 59,6 млрд рублей, активы - 334,8 млрд рублей.