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Мордашов не ждет отмены акциза на сталь с 2025 года

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Вопрос отмены акциза на сталь, введенного на три года, судя по всему, на повестке не стоит, заявил основной акционер "Северстали" Алексей Мордашов.

"По-моему, и близко не идет речь о том, что акциз на сталь отменят с 2025 года", - сказал он, выступая на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ.

Фискальной политике государства не хватает предсказуемости, посетовал Мордашов.

В качестве примера он привел экспортную пошлину, которая "начала обсуждаться во вторник, а уже в четверг мы услышали постановление правительства, которое начало действовать с пятницы".

Алексей Мордашов Северсталь
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