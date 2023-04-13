В Минпромторге назвали "абсолютно подъемным" нынешний акциз на сталь для металлургов

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Текущий уровень рентабельности металлургов, повышение цен на арматуру и г/к прокат делает размер акциза для сталепроизводителей "абсолютно подъемным", заявил журналистам замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

"Сейчас сумма акциза, я считаю, вполне сбалансированная (...), - сказал он. - Текущие средние показатели акциза в 1000 - 1200 рублей на тонну (стали - ИФ) - абсолютно подъемная цифра для металлургов, с учётом того, что сейчас и стоимость арматуры подросла, и горячекатаного проката".

Замминистра назвал "удовлетворительной" рентабельность российских меткомпаний на данный момент, добавив, что "жить можно".

"У ряда компаний (рентабельность - ИФ) зависит от того, какое у них входящее сырье - собственное или покупное. Есть еще ряд условий: удобная логистика, аренда подвижного состава и так далее, - объяснил Евтухов. - За редким исключением все металлурги сегодня работают в приемлемых экономических условиях".

Сталепроизводители, исходя из действующей формулы расчета акциза на сталь, с января вернулись к выплатам в бюджет после перерыва с августа прошлого года, так как значение экспортной цены на сляб в I квартале превышало 30 тысяч рублей за тонну. Акциз для вертикально интегрированных сталепроизводителей обнуляется при условии, если значение показателя Цсляб (экспортная цена на слябы за календарный месяц), умноженное на среднее значение за календарный месяц курса доллара США к рублю, оказалось меньше 30 тысяч рублей. Этой норме была придана обратная сила с 1 августа 2022 года.

Согласно опубликованным Федеральной антимонопольной службой показателям для расчета акциза на жидкую сталь в январе 2023 года, цена сляба FOB Черное море установлена на уровне $569,8/тонна. Средний номинальный курс доллара США к рублю в январе, по данным Банка России, составлял 69,2 рубля/$1. Таким образом, цена сляба в январе находилась на отметке 39,4 тысячи рублей/тонна, что предполагает возврат металлургов к уплате акциза. В феврале и марте этот показатель составлял $609,6 (около 44,5 тысячи рублей) и $623,6 (около 47 тысяч рублей) соответственно.

Формула для акциза на электросталь другая: на сталь из электропечей установлена ставка 0,3 от разницы между средней экспортной ценой на стальную заготовку, определенной на условиях поставки FOB в портах ЮФО, и ценой продажи стального лома в УФО, а также половины расходов на приобретение ферросплавов и легирующих элементов, использованных для производства металлургических продуктов. Спред между стоимостью заготовки и ценами на лом, при котором действует акциз, составляет 12 500 рублей. В случае, если значение акциза на электросталь оказалось более 1 тысячи рублей, в таком налоговом периоде ставка акциза принимается равной 1 тысяче рублей.