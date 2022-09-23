Минфин оценил поступления в бюджет 2023-25 гг. от акциза на сталь в 38 млрд руб./год

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Министерство финансов РФ оценивает ежегодные поступления в федеральный бюджет от акциза на сталь приблизительно в 38 млрд рублей ежегодно. Это следует из "Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг.".

В этом году акциз на сталь даст бюджету почти 52 млрд рублей (в том числе 46,1 млрд рублей – от акциза на жидкую сталь за исключением стали, выплавляемой в мартеновских, индукционных и электрических сталеплавильных печах, при условии, если доля лома при ее производстве за налоговый период составляет не менее 80%), говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2023-2025 годы.

Средняя экспортная стоимость сляба (на условиях поставки FOB в портах ЮФО) для взимания акциза на сталь в 2023 году заложена в размере $437/тонна (по курсу 68,3 руб./доллар США (29,8 тыс. руб./тонна)), в 2024 году – $422,5/тонна (по курсу 70,9 руб./доллар США (29,96 тыс. руб./тонна), в 2025 году – $415,3/тонна (по курсу 72,2 руб./доллар США (29,98 тыс. руб./тонна).

Акциз на сталь вступил в силу в РФ с 1 января 2022 года. Он пришел на смену введенным с августа по конец декабря 2021 года экспортным пошлинам на фоне благоприятной рыночной конъюнктуры и высоких мировых цен на металл. Ставка акциза составляет 2,7% от среднемесячной экспортной цены сляба в морских портах юга РФ, он не взимается, если средняя экспортная цена сляба опускается ниже $300 за тонну (по нынешнему курсу – чуть более 18 тыс. руб./тонна). В начале сентября замглавы Минфина Алексей Сазанов говорил журналистам, что ведомство обсуждает диапазон цены на сляб в 25-30 тыс. руб./тонна, при превышении которого будет взиматься акциз на сталь.