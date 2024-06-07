Поиск
СюжетПМЭФ-2024

ФАС завершает анализ действий Ozon и Wildberries по устранению претензий к ним

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Маркетплейсы Ozon и Wildberries устранили ряд замечаний Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ, сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ-24 глава ведомства Максим Шаскольский.

"Ряд замечаний точно устранен. Остались отдельные пункты, которые касаются коммуникаций с потребителями и продавцами - мы сейчас изучаем то, как исполнено в этой части", - сказал Шаскольский.

Работа по анализу устранения нарушений маркетплейсами завершается, отметил он, не указав конкретные сроки.

После того как вступило в силу постановление правительства РФ об отмене моратория на антимонопольные проверки ИТ-компаний, Wildberries и Ozon были признаны ФАС организациями, занимающими доминирующее положение на рынке онлайн-ритейла - вместе они занимают на нем около 80%.

После этого в начале апреля этого года регулятор предписал Wildberries устранить множественные нарушения в работе с продавцами, а в конце месяца выдал предупреждение Ozon, усмотрев в его действиях признаки нарушения закона о защите конкуренции. Если маркетплейсы не устранят причины претензий, ФАС может возбудить дела о нарушении антимонопольного законодательства.

ФАС Wildberries Ozon
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В расширение транспортного хаба в Подмосковье инвестируют 6 млрд рублей

Банк России отметил быстрый рост экономики во II квартале и усиление жесткости рынка труда

Банк России отметил быстрый рост экономики во II квартале и усиление жесткости рынка труда

Рынок акций РФ ускорил рост после решения ЦБ о сохранении ставки

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16%

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16%
ПМЭФ-2024

ФАС и ММК подписали мировое соглашение по "делу металлургов", НЛМК - еще нет

Саудовская Аравия доразместит акции Saudi Aramco на $11,2 млрд

Саудовская Аравия доразместит акции Saudi Aramco на $11,2 млрд

ВЭБ и Сбер создали фонд акционерного капитала с лимитом 50 млрд рублей

ВЭБ и Сбер создали фонд акционерного капитала с лимитом 50 млрд рублей
ПМЭФ-2024

Силуанов не ждет изменений ключевых параметров налогового пакета в части ставок и порогов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });