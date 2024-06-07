ФАС завершает анализ действий Ozon и Wildberries по устранению претензий к ним

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Маркетплейсы Ozon и Wildberries устранили ряд замечаний Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ, сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ-24 глава ведомства Максим Шаскольский.

"Ряд замечаний точно устранен. Остались отдельные пункты, которые касаются коммуникаций с потребителями и продавцами - мы сейчас изучаем то, как исполнено в этой части", - сказал Шаскольский.

Работа по анализу устранения нарушений маркетплейсами завершается, отметил он, не указав конкретные сроки.

После того как вступило в силу постановление правительства РФ об отмене моратория на антимонопольные проверки ИТ-компаний, Wildberries и Ozon были признаны ФАС организациями, занимающими доминирующее положение на рынке онлайн-ритейла - вместе они занимают на нем около 80%.

После этого в начале апреля этого года регулятор предписал Wildberries устранить множественные нарушения в работе с продавцами, а в конце месяца выдал предупреждение Ozon, усмотрев в его действиях признаки нарушения закона о защите конкуренции. Если маркетплейсы не устранят причины претензий, ФАС может возбудить дела о нарушении антимонопольного законодательства.