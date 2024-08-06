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ФАС сняла претензии к Wildberries из-за навязывания невыгодных условий продавцам

ФАС сняла претензии к Wildberries из-за навязывания невыгодных условий продавцам
Фото: Ирина Алтухова/РИА Новости

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сняла с Wildberries претензии, связанные с навязыванием невыгодных условий договора для продавцов. Во вторник регулятор сообщил, что компания выполнила предупреждение, которое ФАС выдала Wildberries в апреле 2024 года.

"По мнению ведомства, исполнение предупреждения обеспечит эффективное развитие рынка, повысит качество предоставляемых покупателям услуг и поспособствует формированию разумных и прозрачных условий для продавцов", - говорится в сообщении регулятора.

Весной ФАС сообщила что в 2022-2023 гг. получила большое количество обращений, указывающих на признаки нарушения антимонопольного законодательства со стороны ООО "Вайлдберриз". На основании этих обращений регулятор начал изучать практики компании и в итоге выявил, что в оферте о реализации товара на сайте Wildberries содержатся условия, которые имеют признаки навязывания продавцам невыгодных условий договора. Речь шла, в частности, о слишком частом изменении тарифов компании на услуги логистики и хранения, установление ограничений при размещении контактной информации продавцов, взимание штрафов с продавцов за несанкционированный доступ к их личным кабинетам.

В итоге ФАС выдала Wildberries предупреждение с требованием внести изменения в оферту и при этом не ухудшить условия для контрагентов торговой площадки.

ФАС Wildberries Вайлдберриз
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