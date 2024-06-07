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Евтушенков не исключил проведение IPO "Медси" в 2024 году

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Принадлежащая АФК "Система" группа компаний "Медси", развивающая сеть частных медклиник, полностью готова к проведению IPO, может выйти на биржу уже в 2024 году, заявил РБК TV на полях ПМЭФ основатель корпорации Владимир Евтушенков.

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"В этом году мы будем пытаться кого-то еще одного вывести (на IPO - ИФ). Может быть, не исключено, что "Медси", потому что она тоже полностью готова к IPO", - сказал он.

Он отметил, что решение будет приниматься с учетом ряда факторов, в том числе ситуации на рынке. "Это определяется не только нами. Это определяется общим состоянием экономики, законодательными актами, состоянием рынка, мировым состоянием рынков. Очень многофакторная модель. Поэтому предсказать что-то - в принципе неправильно, тем более, у нас нет такой потребности - сделать это любой ценой, нет у нас такой задачи", - добавил бизнесмен.

По его словам, другие компании, которые ранее также назывались в числе претендентов на IPO (Cosmos Hotel Group, "Биннофарм", агрохолдинг "Степь") также готовы к проведению размещения.

Есть и другие потенциальные претенденты - "Центр искусственного интеллекта", "МТС Trevel" и еще ряд активов, отметил Евтушенков.

"Много организаций, которые могут претендовать по своему cash flow, по своей прибыльности на кандидаты на IPO. Но это все определяться будет временем, состоянием рынка и тем, как мы сумеем подготовить - потому что количество бизнесов увеличивается, и их надо обрабатывать, чтобы они достигли... Выводить нужно бизнес, когда он номер 1, или номер 2, или номер 3 в стране. Если он где-то на задворках, его выводить бессмысленно, только позор будет", - сказал основатель АФК "Система".

"Медси" развивает сеть частных медицинских клиник в России. ГК включает 146 клиник по всей стране, в том числе 65 медучреждений в Москве и области. Компания входит в портфель активов ПАО АФК "Система", на 31 декабря 2022 года эффективная доля корпорации в капитале сети медклиник - 95,5%.

По итогам 2023 года выручка АО "Группа компаний "Медси" составила 41,7 млрд рублей, увеличившись на 16%. Чистая прибыль составила 1,23 млрд рублей против 1,27 млрд рублей в 2022 году.

Владимир Евтушенков МТС Медси Степь АФК Система
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