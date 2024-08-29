Группа "Медси" увеличила полугодовую выручку на 20%

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Выручка АО "Группа компаний "Медси" за I полугодие 2024 года составила 24 млрд рублей, что на 20% больше, чем годом ранее, говорится в отчете компании.

Показатель OIBDA составил 4,5 млрд рублей против 3,4 млрд рублей годом ранее.

Чистая прибыль составила 806 млн рублей против 22 млн рублей годом ранее.

Количество уникальных пациентов "Медси" увеличилось в отчетном периоде на 21,4% и превысило 1,18 млн человек. Количество посещений клиник в сутки увеличилось на 8,1% год к году - до 31,1 тыс. Средний чек вырос на 11,2% - до 3,1 тыс. рублей.

Сеть "Медси" объединяет 148 клиник в России, в том числе 69 медучреждений в Москве и области. "Медси" входит в портфель активов ПАО АФК "Система".