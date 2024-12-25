Авиакомпания AZAL приостановила рейсы из Баку в Грозный и Махачкалу

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) сообщила, что приостановила выполнение рейсов по маршруту Баку-Грозный-Баку и Баку-Махачкала-Баку до завершения расследования причин крушения самолета авиакомпании недалеко от казахстанского Актау.

"Выполнение рейсов авиакомпании Azerbaijan Airlines по маршрутам Баку-Грозный-Баку и Баку-Махачкала-Баку приостановлено до завершения расследования", - отмечается в сообщении авиакомпании.

При этом AZAL подчеркивает, что полеты по остальным направлениям "осуществляются согласно штатному расписанию".

Самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший в среду из Баку в Грозный, упал недалеко от города Актау. На борту, по данным МЧС Казахстана, находились 69 человек, в том числе пятеро членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 16 - России, шесть - Казахстана, трое - Киргизии. По предварительной информации, 29 человек выжили и были доставлены в медучреждения.