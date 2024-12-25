Все трое граждан Киргизии с разбившегося в Актау самолета выжили

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Трое граждан Киргизии, находившихся на борту разбившегося в Актау азербайджанского самолета Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines выжили, сообщил киргизский МИД.

"Трое граждан Киргизии (...) находятся в Мангистауской областной многопрофильной больнице", - сообщили в пресс-службе.

По предварительным данным, состояние здоровья одного из пострадавших оценивается как тяжелое, у остальных киргизстанцев каких-либо угроз жизни не наблюдается. Им предоставляется квалифицированная медицинская помощь.

Ранее МЧС Киргизии подтвердило, что на борту разбившегося в Актау азербайджанского самолета находились трое граждан республики.

Самолет Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, был перенаправлен в Актау и разбился перед посадкой. На борту, по уточненным данным, были 69 человек, в том числе пять членов экипажа, - граждане Азербайджана, Киргизии, России и Казахстана. Есть погибшие и выжившие.