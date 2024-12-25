Разбившийся в Казахстане самолет AZAL в последний раз проходил техосмотр в октябре

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Самолет Embraer 190 компании AZAL, потерпевший крушение недалеко от казахстанского Актау, проходил последний полный техосмотр в октябре 2024 года, сообщили в среду "Интерфаксу" в ЗАО "Азербайджанские авиалинии".

"С момента последней проверки самолет налетал 671 час", - сказали в компании.

Самолет был произведен в 2013 году. С тех пор он совершил 9 949 посадок, общий налет - 15 257,22 часа.

"Капитан воздушного судна Игорь Кшнякин имел большой опыт, налетал более 15 000 часов, из них около 11,2 тыс. часов в качестве капитана", - подчеркнули в компании

Ранее в министерстве транспорта Казахстана сообщили, что выжили девять из 16 россиян, находившихся на борту рухнувшего самолета.

"По пассажирам: из Азербайджана 37 человек было на борту, 23 погибли, 14 выжили; из Киргизии три человека, все трое выжили; из РФ - 16 пассажиров, семь погибли, девять выжили, из Казахстана - шесть пассажиров, к сожалению, наши соотечественники погибли", - сказал Карабаев на брифинге в Актау.

На борту находились 67 человек, из которых 62 - пассажиры, 5 человек - экипаж.

В среду, 25 декабря, самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау.