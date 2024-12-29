Баку передал Москве три требования в связи с крушением самолета AZAL

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Азербайджан 27 декабря передал российской стороне три требования в связи с крушением авиалайнера азербайджанской AZAL, одно из них российской стороной уже выполнено, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Мы четко высказали свои требования российской стороне, они официально были переданы 27 декабря. В чем они заключаются? Во-первых, российская сторона должна извиниться перед Азербайджаном. Во-вторых, признать свою вину. В-третьих, виновные должны быть наказаны, привлечены к уголовной ответственности, должен быть возмещен ущерб азербайджанскому государству, а также пострадавшим пассажирам и членам экипажа. Таковы наши условия. Первое из этих условий было вчера обеспечено", - сказал Алиев в интервью государственному телеканалу AzTV.

Он выразил надежду, что и другие условия азербайджанской стороны будут выполнены.

Ранее, 28 декабря, пресс-служба Кремля сообщила, что по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Подробно обсуждены вопросы, касающиеся крушения пассажирского самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане", - сказано в сообщении.

"Владимир Путин принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России, и еще раз выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим", - информирует пресс-служба президента РФ.

"В разговоре было отмечено, что следовавшее четко по расписанию азербайджанское пассажирское воздушное судно неоднократно пыталось зайти на посадку в аэропорт города Грозный. В это время Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые беспилотные летательные аппараты, и российские средства ПВО отражали эти нападения", - подчеркивается в сообщении.

Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по ст. 263 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Ведутся первичные следственные действия, допрашиваются гражданские и военные специалисты.

25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines (AZAL), следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау. На борту находились 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана, 3 - Киргизии. Погибли 38 человек.