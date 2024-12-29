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Азербайджан утвердил новые правила пребывания россиян в стране

Азербайджан утвердил новые правила пребывания россиян в стране
Туристы в Баку
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Правительство Азербайджана внесло изменения в сроки временного пребывания граждан России на территории Азербайджанской Республики с 1 января 2025 года.

Согласно постановлению, "граждане Российской Федерации и лица без гражданства, постоянно проживающие в РФ, прибывающие в Азербайджанскую Республику в безвизовом порядке, не могут находиться в стране более 90 дней в течение одного календарного года".

Постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Накануне МИД Азербайджана заявил, что Баку примет зеркальные меры в ответ на установленные российской стороной новые правила и ужесточение требований к продолжительности пребывания в РФ.

Азербайджан РФ
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