Что случилось этой ночью: понедельник, 30 декабря

Умер Джимми Картер, второй тур президентских выборов в Хорватии, МИД РФ отреагировал на блокировку российских СМИ в Telegram

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Экс-президент США Джимми Картер умер на 101-м году жизни. Причина смерти не уточняются, но американские СМИ напоминают, что Картер неоднократно проходил курсы лечения от рака. Действующий глава Белого дома Джо Байден объявил 9 января днем национального траура.

- Хорваты не выбрали президента в первом туре. Действующий президент Хорватии Зоран Миланович получил 49,1% голосов. Кандидата от правящей партии "Хорватское демократическое содружество" Драгана Примораца поддержали 19,35% избирателей. Остальные кандидаты набрали 9% и менее.

- Россия потребовала от ООН, ЮНЕСКО и ОБСЕ оценки блокировки российских СМИ в Telegram. "Атаки на наши СМИ не останутся без реакции с российской стороны. Оставляем за собой право на симметричные ответные меры", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

- Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) ожидает в течение 30 дней промежуточный отчет по крушению самолета в казахстанском Актау. "Большая вероятность того, что рейс 8243 "Азербайджанских авиалиний" мог стать жертвой военных операций, на что указывают правительства нескольких стран, включая Россию и Азербайджан, придает первостепенное значение проведению тщательного, прозрачного и беспристрастного расследования", - говорится в сообщении IATA.

- Премьер Грузии заявил, что власти не будут препятствовать акциям оппозиции. "Участники акций имеют демократическое право на самовыражение, но тысяча человек не перевесит решения 1,2 млн человек, которые предоставили право правления в стране партии "Грузинская мечта" на ближайшие четыре года", - сказал Ираклий Кобахидзе.

- В Южной Корее запросили ордер на арест отстраненного от власти президента. Следователи мотивировали это тем, что Юн Сок Ёль проигнорировал три повестки на допрос по делу о военном положении. Представитель президента заявил, что намерен в ответ предпринять "официальные шаги".