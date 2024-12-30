Поиск

Что случилось этой ночью: понедельник, 30 декабря

Умер Джимми Картер, второй тур президентских выборов в Хорватии, МИД РФ отреагировал на блокировку российских СМИ в Telegram

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Экс-президент США Джимми Картер умер на 101-м году жизни. Причина смерти не уточняются, но американские СМИ напоминают, что Картер неоднократно проходил курсы лечения от рака. Действующий глава Белого дома Джо Байден объявил 9 января днем национального траура.

- Хорваты не выбрали президента в первом туре. Действующий президент Хорватии Зоран Миланович получил 49,1% голосов. Кандидата от правящей партии "Хорватское демократическое содружество" Драгана Примораца поддержали 19,35% избирателей. Остальные кандидаты набрали 9% и менее.

- Россия потребовала от ООН, ЮНЕСКО и ОБСЕ оценки блокировки российских СМИ в Telegram. "Атаки на наши СМИ не останутся без реакции с российской стороны. Оставляем за собой право на симметричные ответные меры", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

- Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) ожидает в течение 30 дней промежуточный отчет по крушению самолета в казахстанском Актау. "Большая вероятность того, что рейс 8243 "Азербайджанских авиалиний" мог стать жертвой военных операций, на что указывают правительства нескольких стран, включая Россию и Азербайджан, придает первостепенное значение проведению тщательного, прозрачного и беспристрастного расследования", - говорится в сообщении IATA.

- Премьер Грузии заявил, что власти не будут препятствовать акциям оппозиции. "Участники акций имеют демократическое право на самовыражение, но тысяча человек не перевесит решения 1,2 млн человек, которые предоставили право правления в стране партии "Грузинская мечта" на ближайшие четыре года", - сказал Ираклий Кобахидзе.

- В Южной Корее запросили ордер на арест отстраненного от власти президента. Следователи мотивировали это тем, что Юн Сок Ёль проигнорировал три повестки на допрос по делу о военном положении. Представитель президента заявил, что намерен в ответ предпринять "официальные шаги".

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Хорваты не выбрали президента в первом туре, у Милановича 49,1% голосов

Хорваты не выбрали президента в первом туре, у Милановича 49,1% голосов

Умер экс-президент США Джимми Картер

Умер экс-президент США Джимми Картер

Миланович побеждает на президентских выборах в Хорватии

Что произошло за день: воскресенье, 29 декабря

Азербайджан утвердил новые правила пребывания россиян в стране

Азербайджан утвердил новые правила пребывания россиян в стране

Число жертв в авиакатастрофе в Южной Корее выросло до 179

Авиакатастрофа в Актау

Путин и Алиев вновь обсудили тему крушения самолета AZAL

Путин и Алиев вновь обсудили тему крушения самолета AZAL
Авиакатастрофа в Актау

Алиев заявил, что самолет AZAL был сбит, но не специально

Диспетчеры предупреждали об опасности столкновения с птицами перед катастрофой в Корее

Число жертв авиакатастрофы в Южной Корее выросло до 124

Число жертв авиакатастрофы в Южной Корее выросло до 124
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5615 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау67 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе87 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов178 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2077 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии134 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
Нападения в школах и вузахНападения в школах и вузах245 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });