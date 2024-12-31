Израильтяне перехватили ракету, запущенную из Йемена

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Израильские ВВС перехватили ракету, пущенную в направлении Израиля с территории Йемена, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"ВВС Израиля перехватили ракету, запущенную из Йемена, прежде чем она достигла израильской территории", - говорится в сообщении.

Ранее в нескольких районах в центральной части Израиля сработали сирены, предупреждающие о воздушном нападении. Пресс-служба пояснила, что сирены были включены из-за возможности падения осколков при перехвате.