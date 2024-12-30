Семеро подростков ранены при взрыве неустановленного устройства в Лисичанске

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Семеро подростков получили ранения в результате подрыва неустановленного устройства в городе Лисичанск Луганской народной республики, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Сегодня в Лисичанске произошла очередная трагедия: семеро подростков в районе завода "Стекольный" получили минно-взрывные травмы в результате подрыва неустановленного устройства", - сообщил Пасечник в своем телеграм-канале в понедельник вечером.

По его данным, пострадавшие подростки госпитализированы в Луганскую республиканскую больницу, другие медучреждения региона.

"Медики оказывают подросткам всю необходимую помощь. О состоянии их здоровья мне постоянно докладывает министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко", - добавил глава ЛНР.