Поиск

Рейтинг Макрона опустился до 21%

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Популярность президента Франции Эммануэля Макрона в начале года упала до показателя в 21%, что почти достигает его исторически низкого показателя в 20%, который был отмечен в период протестного движения "желтых жилетов" 2018-2019 гг.

Такие данные своего опроса по заказу издания La Tribune dimanche опубликовала исследовательская компания Ipsos, уточнив, что глава государства потерял за месяц два процентных пункта.

Согласно итогам опроса Ipsos, рейтинг премьер-министра Франсуа Байру составляет 20%, что является самой низкой с начала второго президентского срока Макрона оценкой главы правительства в начале его полномочий. Байру отстает от показателей своих предшественников в аналогичный период. Так, популярность Габриэля Атталя была оценена в начале его функций в 37%, Мишеля Барнье - в 34% и Элизабет Борн - в 27%.

Из членов нового французского правительства, по опросу Ipsos, наивысшие баллы достались главе МВД Брюно Ретайо - 35% и министру юстиции Жеральду Дарманену - 33%.

В рейтинге потенциальных преемников Макрона на пост президента лидируют глава фракции националистического "Национального объединения" в Национальном собрании Франции Марин Ле Пен и председатель той же партии Жордан Барделла.

Из представителей левого политического фланга главным претендентом на роль главы государства назвали экс-президента Франсуа Олланда.

Марин Ле Пен Элизабет Борн Франция Макрон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 12 января

Советник Трампа не исключил разговора Путина и избранного президента США в ближайшее время

Советник Трампа не исключил разговора Путина и избранного президента США в ближайшее время

"Роскосмос" опубликовал новый спутниковый снимок лесных пожаров в США

Азербайджанские СМИ сообщили о скором возобновлении экспорта газа в Сербию

Азербайджанские СМИ сообщили о скором возобновлении экспорта газа в Сербию

Что случилось этой ночью: воскресенье, 12 января

Спецпрокурор, который расследовал дела в отношении Трампа, ушел в отставку

Спецпрокурор, который расследовал дела в отношении Трампа, ушел в отставку

Председатель АдГ пообещала в случае избрания канцлером возобновить работу "Северного потока"

Председатель АдГ пообещала в случае избрания канцлером возобновить работу "Северного потока"

Что произошло за день: суббота, 11 января

Социал-демократы утвердили Шольца кандидатом на пост канцлера ФРГ

Социал-демократы утвердили Шольца кандидатом на пост канцлера ФРГ

Axios узнал о непубличном предложении Дании команде Трампа по безопасности Гренландии

Axios узнал о непубличном предложении Дании команде Трампа по безопасности Гренландии
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе215 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне13 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5684 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2088 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });