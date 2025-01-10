Минсельхоз США снизил прогноз экспорта пшеницы из РФ в этом сезоне на 1 млн т

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Минсельхоз США в январском обзоре, опубликованном в пятницу, снизил на 1 млн тонн, до 46 млн тонн, прогноз экспорта пшеницы из РФ в этом сельхозгоду (июль 2024 - июнь 2025 гг.).

В декабре прогноз также был снижен на 1 млн тонн - с 48 млн тонн.

Прогноз экспорта ближайшего конкурента - ЕС - не изменился и составляет 29 млн тонн.

Оценка сбора пшеницы в РФ сохранена на уровне 81,5 млн тонн. До этого показателя она была снижена в декабре с 82 млн тонн.

Оценка экспорта фуражного зерна из РФ увеличилась незначительно - до 6,23 млн тонн в 6,2 млн тонн в декабре. Прогноз по сбору этого зерна, напротив, снизился до 33,97 млн тонн с 34,5 млн тонн по декабрьской оценке.

Прогноз экспорта кукурузы не изменился - 3,3 млн тонн. Оценка ее сбора выросла до 13,25 млн тонн с 13 млн тонн.

Минсельхоз США в своих прогнозах не учитывает данные по Крыму и новым территориям.

Прогноз мирового сбора пшеницы составляет 793,29 млн тонн (792,95 млн тонн по декабрьской оценке), фуражного зерна - 1 млрд 494,29 млн тонн (1 млрд 499,13 млн тонн), кукурузы - 1 млрд 214,35 млн тонн (1 млрд 217,89 млн тонн).

Официальный российский прогноз экспорта зерновых культур в этом сельхозгоду составляет 55-60 млн тонн.