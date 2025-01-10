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Власти Мексики уверены, что предотвратят повышение тарифов на экспорт в США

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Мехико сумеет найти решение и не допустить обещанного избранным президентом США Дональдом Трампом повышения тарифов на ввозимые из Мексики товары, заявил в пятницу мексиканский министр экономики Марсело Эбрард.

"В прошлое президентство Трампа не было никаких подобных тарифов или соглашений, потому что мы сумели найти выход. Я гарантирую, что мы и в этот раз его найдем", - приводят слова Эбрарда местные СМИ.

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По мнению министра, угроза Трампа повысить тарифы на ввозимые из Мексики и ряда других стран товары "нереалистична", поскольку это может оказать негативное влияние и на американскую экономику.

"Невозможно добиться низкой инфляции и устойчивого экономического роста в США, если одновременно вы проводите жесткую протекционистскую политику и против Мексики, и против Китая", - подчеркнул Эбрард.

"Нельзя сразу предпринимать шаги по отстранению от Китая и проявлять протекционизм по отношению к Мексике. (...) Это будет стратегическим преимуществом Мексики при переговорах о тарифах", - добавил он.

Ранее Трамп заявил, что намерен сразу после официального вступления в должность президента 20 января ввести тариф в 25% на все товары, поступающие в США из Канады и Мексики.

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По словам будущего американского президента, "тысячи людей устремляются в США через Мексику и Канаду, что приводит к невиданному ранее уровню преступности и наркотиков".

Он заявил, что "этот тариф будет действовать до тех пор, пока наркотики, в частности фентанил, и все нелегалы не прекратят вторжение в нашу страну", добавив, что "и Мексика, и Канада имеют абсолютное право и власть легко решить эту давно назревающую проблему".

В конце ноября прошлого года президент Мексики Клаудия Шейнбаум сообщила в соцсетях, что у нее состоялся разговор с Трампом, в ходе они обсудили вопросы нелегальной миграции и укрепления сотрудничества в сфере безопасности, а также "кампанию, которую мы проводим в Мексике, чтобы предотвратить потребление фентанила".

Мексика США Дональд Трамп пошлины
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