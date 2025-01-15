Канада готова нарастить закупки военной продукции у США

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Канада готова активизировать сотрудничество с США в разных сферах, в том числа нарастить закупки военной продукции, в рамках обеспечения интересов Вашингтона, заявил Financial Times министр энергетики и природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон.

По его словам, Оттава стремится к более близким связям с Вашингтоном, которые могут помочь в реализации приоритетов избранного президента США Дональда Трампа по укреплению энергетической независимости Америки, а также по реагированию на вызов, который представляет рост Китая как экономической и военной державы.

"У нас есть возможности приобретать у США больше передового военного оборудования вроде подлодок. И конечно, мы открыты к таким инициативам в рамках более масштабного диалога", - заверил министр.

Также Уилкинсон выразил готовность развивать вместе с американскими властями добычу в Канаде важнейших минералов, которые заместят аналогичную продукцию, поставляемую Китаем в США.

Однако министр предупредил, что канадское правительство ответит зеркально в случае введения США пошлин в 25% на канадские товары, причем Уилкинсон пообещал уделить внимание тарифам на такие американские товары, от которых американцы пострадают в наибольшей степени.

Он заявил, что такие действия, однако, отвлекут внимание от других проблем, и вновь упомянул Китай. Министр пояснил, что Пекин имеет "стратегический контроль над рядом различных активов", особенно в том, что касается минеральных ресурсов.

Уилкинсон также прокомментировал заявления Трампа по поводу возможности включить Канаду в состав США, отметив, что страна "не станет 51-м американским штатом".

FT напоминает, что Уилкинсон находится в Вашингтоне для переговоров с политиками-республиканцами, представителями бизнес-кругов и другими влиятельными лицами с целью убедить Трампа не вводить пошлины на канадские товары.

В ноябре Трамп написал в социальной сети Truth Social, что намерен с первого дня после официального вступления в должность ввести 25% пошлины на все товары, поступающие в США из Канады и Мексики. Трамп отмечал, что примет такие меры, если Канада и Мексика не остановят нелегальную миграцию и поставки фентанила в США.

13 января глава МИД Канады Мелани Жоли заявила, что канадские власти не исключают каких-либо ответных мер на введение этих пошлин.