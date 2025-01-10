Канада подготовит ответные пошлины на американский импорт после угроз Трампа

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Правительство Канады готовит список пошлин, которые страна может ввести в ответ на 25%-ные пошлины, обещанные избранным президентом США Дональдом Трампом, заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

"Мы должны показать американскому народу и окружению Трампа, что будут реальные последствия, - сказала она журналистам в Оттаве. - Канада испытывает глубокую симпатию к США и является ее ближайшим союзником, но у нас также есть влияние".

Жоли не уточнила, на какие американские товары и услуги могут быть введены пошлины. По словам высокопоставленного чиновника, на которого ссылается MarketWatch, рассматриваются все товары, а финальный список будет зависеть от окончательного решения Трампа.

Трамп в ноябре 2024 года пообещал ввести 25%-ные пошлины на товары из Канады и Мексики из-за потока нелегальных препаратов и мигрантов из этих стран. Канада в ответ обещала потратить около $1 млрд на усиление пограничного контроля и покупку вертолетов и дронов для патрулирования.