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Неудачей завершился тестовый запуск лунной ракеты SpaceX

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Седьмой по счету тестовый запуск космического корабля Starship с ракетой-носителем Super Heavy, создаваемых для пилотируемых полетов на Луну, закончился неудачей, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Вторая ступень ракеты не смогла выйти на орбиту, следует из сообщения.

"Starship разрушился во время взлета", - уточнили в компании.

Запуск был осуществлен со стартовой площадки Starbase компании SpaceX в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас в четверг в 17:00 по времени Восточного побережья США (в пятницу в 01:00 по Москве).

В рамках запуска многоразовый носитель Super Heavy совершил посадку обратно на стартовый комплекс, где он был схвачен при приземлении руками-манипуляторами системы Mechazilla.

Многоразовая ракетная система состоит из космического корабля Starship и ракеты-носителя Super Heavy. Ее высота превышает 120 м. Она выше любой другой ракеты, когда-либо созданной в мире. Носитель Super Heavy в два раза мощнее, чем создаваемая NASA для пилотируемых полетов на Луну тяжелая ракета Space Launch System (SLS).

SpaceX Starship Super Heavy Луна
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