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В Кремле заявили о хорошей организации и легитимности президентских выборов в Белоруссии

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Президентские выборы в Белоруссии были абсолютно легитимными, прозрачными и хорошо организованными, заявили пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы считаем, что это были абсолютно легитимные, хорошо организованные, прозрачные выборы, с более чем убедительной победой действующего главы государства", - сказал он на брифинге.

Президент РФ Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с убедительной победой на выборах и успешными выборами. "Мы все присоединяемся к этим поздравлениям, мы рады за успехи наших союзников", - сказал Песков.

"Что касается тех голосов, которые звучат с Запада, то это весьма предсказуемо. Не считаем возможным принимать их во внимание", - добавил он.

По данным Центризбиркома Белоруссии, победу на президентских выборах одержал действующий президент Лукашенко, набравший 86,82% голосов избирателей. Соперники Лукашенко набрали менее 5% голосов: Олег Гайдукевич - 2,02%, Анна Канопацкая - 1,86%, Сергей Сыранков - 3,21%, Александр Хижняк - 1,74%. Против всех проголосовали 3,6% избирателей.

Дмитрий Песков Белоруссия Центризбирком Александр Лукашенко
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