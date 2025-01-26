В Евросоюзе отказались считать выборы в Белоруссии свободными и справедливыми

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Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В Евросоюзе назвали президентские выборы в Белоруссии в воскресенье "фиктивными и не являющимися ни свободными, ни справедливыми".

"Демократия требует свободных, справедливых и прозрачных выборов, проводимых в обществе, где преобладают права человека, без ограничений свободы собраний или слова, и в котором плюралистические СМИ могут свободно работать. В Белоруссии это не так", - говорится в совместном заявлении главы дипломатии ЕС Каи Каллас и члена Еврокомиссии по расширению ЕС Марты Кос.

В воскресенье в Белоруссии приходят выборы президента. Этот пост с 1994 года занимает Александр Лукашенко, он претендует на седьмой президентский срок.

"Народ Белоруссии заслуживает реального голоса в вопросе о том, кто будет управлять его страной", - подчеркнули высокопоставленные чиновницы Евросоюза. По их словам, "подавление прав человека, ограничения политического участия и доступа к независимым СМИ в Белоруссии лишили избирательный процесс всякой легитимности".

Они призвали "немедленно и безоговорочно освободить всех политических заключенных, более тысячи из которых произвольно задержаны, включая сотрудника делегации Европейского союза".

Каллас и Кос утверждают, что "решение режима пригласить Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе всего за 10 дней до выборов не позволило этому независимому органу получить доступ к ключевым этапам избирательного процесса". "Это еще одно доказательство полного отсутствия доверия к этим выборам", - сказано в заявлении представителей Евросоюза.

Они объявили, что ЕС продолжит вводить ограничительные меры против властей страны, "одновременно оказывая финансовую поддержку гражданскому обществу, белорусским демократическим силам в изгнании и белорусской культуре".

"Как только Белоруссия вступит на путь демократического перехода, ЕС готов поддержать страну в стабилизации ее экономики и реформировании ее институтов. (...) ЕС на стороне белорусского народа, и наша поддержка в его стремлении к свободной, демократической, суверенной и независимой Белоруссии как части мирной и процветающей Европы непоколебима", - заверяют в Брюсселе.