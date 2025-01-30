В ЕС не связывают переговоры по Украине с поставками газа из России

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - В Еврокомиссии опровергли сообщение Financial Times об обсуждении в Евросоюзе возможности возобновления поставок в ЕС российского трубопроводного газа в рамках урегулирования ситуации на Украине.

"Мы не проводим такой связи с мирными переговорами. Когда наступит день мирных переговоров, это должно быть с участием Украины, и мы не подтверждаем никакой связи, как об этом говорится в данной статье. Нет связи между транзитом газа через Украину и переговорами", - заявила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Паула Пинью.

Отвечая на дополнительный вопрос, она подтвердила, что курс ЕС на избавление от зависимости от российских энергоносителей остается прежним. "Мы желаем постепенно отказаться от импорта российских газа и нефти", - сказала пресс-секретарь.

FT сообщила со ссылкой на источники, что в ЕС идут дискуссии на тему возобновления основной части трубопроводных поставок газа из России в связи с возможным урегулированием украинской ситуации. По информации издания, европейские чиновники спорят, следует ли снова запустить поставки российского газа по трубопроводам в ЕС. Источники газеты сказали, что это может быть реализовано в рамках потенциального соглашения по завершению конфликта на Украине.