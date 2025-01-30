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ЕС хочет обеспечить единство позиций стран-членов из-за опасений по поводу новой администрации США

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Власти ЕС стараются сохранить единство среди стран-членов союза в связи с опасениями о том, что новая американская администрация может воспользоваться противоречиями между ними для продвижения интересов США, сообщает в четверг Bloomberg со ссылкой на источники.

"По словам лиц, знакомых с ситуацией, Европейская комиссия (ЕК) на закрытых встречах на прошлой неделе призывала страны союза держаться вместе, причем некоторые сравнили ситуацию с переговорами о выходе Великобритании из ЕС", - информирует агентство.

Bloomberg отмечает, что, когда шли переговоры о Brexit, Лондон пытался расшатать единство союза, добиваясь двусторонних договоренностей с отдельными его странами. На этот раз, в ходе дискуссий с ЕК на прошлой неделе, представители стран Евросоюза высказывали опасения, что президент США Дональд Трамп постарается разрушить единую позицию ЕС, прибегая к двусторонним соглашениям и точечным тарифам.

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Собеседники агентства заверили, что на этот раз в ЕС действуют быстро, считая неизбежными новые тарифы США. В ответ в ЕС подготовили объемные списки американских товаров, которые могут попасть под ответные тарифы Евросоюза. В зависимости от действий США будет различаться и гипотетический ответ ЕС. Некоторые полагают, что США не станут вводить пошлины до 1 апреля, хотя возможно, что тарифы последуют очень скоро.

Также ЕС ведет переговоры с другими партнерами США, разделяющими опасения Евросоюза.

Вместе с тем ЕК готовит предложения по улучшению отношений с США. По словам одного источника агентства, они предусматривают увеличение закупок сжиженного природного газа, вооружений, удобрений у США. Еще одна область потенциального сближения - более тесная координация политики ЕС и США в отношении КНР по таким темам как экспортный контроль, регулирование инвестиций, работа над вопросом излишних производственных мощностей Китая, особенно в сталелитейной промышленности.

В день инаугурации, 20 января, Трамп объявил о планах создать службу внешних доходов, которая будет регулировать пошлины на ввозимые в США товары. Он также указывал, что намерен повысить ввозные тарифы на товары из Канады и Мексики и ввести дополнительные пошлины на китайский импорт. До этого он заявлял, что может ввести пошлины против стран ЕС, если они не увеличат объемы закупок американских нефти и газа.

ЕС США Дональд Трамп
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