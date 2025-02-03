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Литва выступила против возобновления закупок Евросоюзо российского газа

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Возобновление закупок Евросоюзом российского газа было бы "исторической ошибкой", заявил литовский министр иностранных дел Кястутис Будрис, комментируя информацию СМИ об обсуждении этой идеи европейскими чиновниками в качестве возможного фактора прекращения конфликта на Украине.

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"Даже рассмотрение возможности возврата к импорту российского газа было бы исторической ошибкой, - написал он в соцсети. - Европа на собственном горьком опыте убедилась, что российский газ - это не просто сырье, это геополитическое оружие".

"Голоса, предполагающие, что возобновление импорта российского газа в Европу может быть использовано в мирных переговорах на Украине, глубоко заблуждаются. Это опасное и вводящее в заблуждение представление", - написал Будрис.

Москва, как считает дипломат, на протяжении десятилетий использовала экспорт энергоносителей в качестве рычага политического давления на европейские страны.

"Это были явные сигналы опасности, с кем мы имеем дело", - утверждает министр.

Financial Times сообщила на прошлой неделе со ссылкой на источники, что в ЕС идут дискуссии на тему возобновления основной части трубопроводных поставок газа из России в связи с возможным урегулированием украинской ситуации. "Европейские официальные лица ведут дебаты, следует ли снова запустить поставки российского газа по трубопроводам в ЕС", - написало издание.

По его информации, источники, знакомые с дискуссиями, заявили, что это может быть реализовано в рамках потенциального соглашения по завершению конфликта на Украине. Позже в Еврокомиссии опровергли информацию Financial Times об обсуждении этого вопроса.

В 2023 году доля российского газа составила менее 10% всего импортированного Евросоюзом природного газа, тогда как в 2021 году, до конфликта на Украине, эта доля превышала 40%.

Евросоюз Литва Еврокомиссия Украина Кястутис Будрис
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