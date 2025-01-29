Кишинев предложил Приднестровью механизм поставки газа

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Молдавия предложила Приднестровью механизм поставки газа и электроэнергии, сообщило молдавское Бюро по реинтеграции по итогам прошедшей в среду видеоконференции представителей сторон.

"В контексте поддержки, предложенной Европейским союзом (ЕС), Кишинев предложил Тирасполю надежные варианты выхода из энергетического кризиса, утверждения и реализации альтернативных механизмов поставок энергоресурсов в приднестровский регион Республики Молдова", - говорится в сообщении.

При этом молдавская сторона запросила у Тирасполя "некоторые технические детали и статистические данные с разбивкой по категориям, связанные с потреблением электроэнергии и газа в регионе".

Отмечается, что в видеоконференции принимали участие эксперты в области электроэнергетики с обоих берегов Днестра, представители делегации ЕС в Кишиневе, Еврокомиссии и представители офисов политических представителей в процессе переговоров по приднестровскому урегулированию.

Молдавская сторона также подчеркивает необходимость выработки механизма, который предусматривает, что закупаемый в рамках гранта ЕС газ в первую очередь будет покрывать потребности внутренних потребителей, больниц, школ и других социальных центров в Приднестровье.

Отмечается, что диалог по техническим аспектам продолжится в формате специалистов энергокомпаний.

В свою очередь лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский по итогам обсуждения написал в своем телеграм-канале, что "позиция молдавской стороны полностью противоречит обнародованным 27 января заявлениям Еврокомиссии".

Так, Красносельский утверждает, что позиция молдавской стороны не предполагает поставку газа для его использования с целью генерации электроэнергии для Приднестровья. "То есть использовать грантовые средства на выработку электричества собственными производственными ресурсами мы не можем. Зато нам предлагается поставка электроэнергии по неведомым маршрутам из непонятных источников. Молдавская сторона в этой дискуссии также не озвучила объемы газа, предполагаемые к поставке в Приднестровье в рамках европейского гуманитарного проекта для теплоэнергетики", - отметил Красносельский.

В связи с этим лидер ПМР написал, что обращается к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и к послу ЕС в Молдавии Янису Мажейкису: "Не позвольте молдавским представителям исказить и нивелировать вашу гуманитарную инициативу. Примите меры для ее практической реализации - оказания Приднестровью экстренной, как вы ее назвали, помощи. Счет идет уже даже не на дни, а на часы".

При этом Красносельский предложил Еврокомиссии "самостоятельно разделить ресурсы, выделяемые непосредственно Приднестровью и конкретно Молдове".

Ранее сообщалось, что власти ПМР инициировали скорейшую встречу с представителями Кишинева для обсуждения деталей поставок газа в регион за счет гранта Евросоюза.

Евросоюз предложил Молдавии экстренную финансовую помощь в размере 30 млн евро на закупку газа для Приднестровья, которое с начала января не получает российский газ. Газ, закупленный в рамках пакета помощи, может быть использован для производства электроэнергии и тепла для Приднестровского региона и электроэнергии для правого берега.

АО "Молдовагаз" в среду сообщило, что подписало с ООО "Тираспольтрансгаз" (Приднестровье) контракт займа 3 млн кубометров природного газа для поддержки функциональности газовой системы левого берега Днестра.

Кишинев также предложил Приднестровью поставки газа до 10 февраля за счет гранта ЕС на 30 млн евро в обмен на бесплатную электроэнергию от Молдавской ГРЭС (Кучурган, Приднестровье) в этот период. Газ для Приднестровья будет закупать госкомпания Energocom на европейском рынке и через "Молдовагаз" поставлять на левый берег Днестра.

Поставки российского газа в Приднестровье прекратились 1 января 2025 года после того, как Украина остановила транспортировку российского газа через собственную газотранспортную систему. На этом фоне "Газпром" (MOEX: GAZP) ограничил поставки газа через Молдавию до нуля кубометров в сутки, ссылаясь при этом на наличие исторического долга Молдавии за поставки газа.