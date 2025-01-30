В ЕС обсуждают восстановление трубопроводных поставок газа РФ в рамках соглашения по Украине

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - В ЕС идут дискуссии на тему возобновления основной части трубопроводных поставок газа из России в рамках урегулирования ситуации на Украине, сообщает в четверг Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

"Европейские официальные лица ведут дебаты, следует ли снова запустить поставки российского газа по трубопроводам в ЕС", - пишет издание. Это может быть реализовано в рамках потенциального соглашения по завершению конфликта на Украине, заявили изданию лица, знакомые с дискуссиями.

В данный момент, отмечает газета, единственный такой путь снабжения Европы российским газом - газопровод "Турецкий поток". При этом, поясняет FT, цены на газ в ЕС в среднем выше в три - четыре раза, чем в США.

Сторонники возобновления экспорта по газопроводам отмечают, что этот шаг позволит снизить цены на энергию в ЕС и побудит Россию сесть за стол переговоров. "В конце концов, все хотят, чтобы расходы на электроэнергию были ниже", - сказал изданию высокопоставленный чиновник ЕС.

Три источника FT отметили, что идея поступила от ряда официальных лиц Германии и Венгрии, ее поддержали в части европейских столиц. В то же время инициатива "вывела из себя официальных лиц в Брюсселе и дипломатов некоторых стран Восточной Европы".

Кроме того, встревожены оказались некоторые поставщики сжиженного природного газа в ЕС, которые рассчитывали на долгосрочные контракты с европейскими компаниями. Два собеседника FT разъяснили, что возобновление транзита газа через Украину может сделать их продукцию неконкурентоспособной.

Ранее в ЕС заявляли о цели завершить поставки всех ископаемых видов топлива из РФ к 2027 году. Член Еврокомиссии по энергетике Дан Йоргенсен должен представить в марте план достижения этой задачи.

1 января "Газпром" сообщил, что подача российского газа для транзита в Европу через Украину завершилась по истечении транзитного контракта с Киевом.

"Газпром" лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину", - говорится в заявлении.

В "Газпроме" заявили: "1 января 2025 года в 8:00 по московскому времени завершился срок действия подписанных 30 декабря 2019 года документов: соглашения между ПАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" на организацию транспортировки российского газа через территорию Украины и соглашения о взаимодействии между операторами ГТС России и Украины - ПАО "Газпром" и ООО "Оператор газотранспортной системы Украины". В связи с неоднократно и явно выраженным отказом украинской стороны продлевать данные соглашения "Газпром" был лишен технической и юридической возможности подавать с 1 января 2025 года газ для транзита через территорию Украины".