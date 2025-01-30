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Баку отверг обвинения во вмешательстве в дела заморских территорий Франции

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - В МИД Азербайджана назвали необоснованными заявления французской стороны об азербайджанском вмешательстве в дела заморских территорий Франции.

"Мы сожалеем, что 29 января 2025 года в ходе обсуждений в Сенате министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро вновь попытался распространить необоснованные утверждения о якобы вмешательстве Азербайджана в заморские территории Франции", - заявил начальник пресс-службы МИД Айхан Гаджизаде.

Ранее в МИД Франции обвинили Баку в "попытке дестабилизации" в связи с тем, что 23-24 января в Новой Каледонии прошел первый конгресс Международного фронта по деколонизации, созданного представителями французских заморских территорий при поддержке так называемой Бакинской инициативной группы.

Со своей стороны, Гаджизаде пояснил, что Бакинская инициативная группа как НПО стремится привлечь внимание общественности к колониальной политике Франции и проблемам на ее заморских территориях, и обвинил Францию в бездействии перед требованиями коренного населения Новой Каледонии.

"Вместо того чтобы прекратить репрессии против коренного населения Новой Каледонии, где только в прошлом году в результате применения силы погибли не менее 14 человек, Франция прибегает к шантажу в адрес Азербайджана, что лишь подчеркивает несостоятельность ее внешнеполитической стратегии. Кроме того, попытки Франции использовать свое влияние и ресурсы в международных организациях для давления на правозащитные НПО, выступающие против неоколониальной политики, являются бессмысленными и безрезультатными. Мы решительно отвергаем и осуждаем антиазербайджанские заявления министра иностранных дел Франции", - заявил Гаджизаде.

МИД Азербайджан Франция Новая Каледония Жан-Ноэль Барро Айхан Гаджизаде
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