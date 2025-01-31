Мишустин в Алма-Ате продолжит контакты с коллегами по ЕАЭС

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Заседание Евразийского межправительственного совета с участием премьер-министра РФ Михаила Мишустина пройдет в пятницу в Алма-Ате.

Главы правительств стран ЕАЭС - РФ, Белоруссии, Казахстана и Киргизии и вице-премьер Армении накануне беседовали в "узком составе", а в пятницу встреча продолжится с участием делегаций стран "пятерки". К ней также присоединятся представители государств-наблюдателей при ЕАЭС - Ирана, Кубы и Узбекистана, и приглашенного гостя - Азербайджана.

Как ранее сообщил, отвечая на вопрос "Интерфакса", вице-премьер РФ Алексей Оверчук, премьеры стран ЕАЭС не планируют обсуждать вопрос возможного выхода Армении из объединения на фоне её сближения с Евросоюзом.

"У нас повестка дня утверждена, согласована на совете Евразийской комиссии, эти вопросы подниматься здесь не будут", - сказал он.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в Алма-Ату не прилетел, страну на встрече представляет вице-премьер Мгер Григорян.

Как сообщала Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), в числе основных вопросов повестки заседания - подписание соглашения о взаимном участии брокеров на фондовых рынках государств ЕАЭС и ряд других.

По информации российской стороны, главы правительств обменяются мнениями о реализации в Союзе механизма субсидирования кооперационных проектов, благодаря которому совместные проекты стран "пятерки" могут частично финансироваться из бюджета ЕАЭС. Накануне они рассмотрели перспективы использования этого инструмента в агропромышленном комплексе.

Одной из тем дискуссии станет выполнение мероприятий, необходимых для старта реализации соглашения о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок.

Премьерам будет представлен доклад Евразийской комиссии о макроэкономической ситуации в государствах-членах ЕАЭС и предложения по обеспечению устойчивого экономического развития.

Мишустин и его коллеги по ЕАЭС также примут участие в форуме "Digital Almaty 2025".