Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, кроме испанского IBEX 35

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Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Рынки акций стран Западной Европы преимущественно выросли в четверг, инвесторы оценивали итоги октябрьского заседания Европейского центрального банка и большое количество корпоративных отчетностей.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 поднялся на 0,77% - до 649,11 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 прибавил 0,3%, германский DAX - 1,3%, французский CAC 40 - 1,1%, итальянский FTSE MIB - 0,4%. Тем временем испанский IBEX 35 просел на 0,1%.

ЕЦБ ожидаемо сохранил на прежнем уровне все три основные процентные ставки. Так, ставка по депозитам оставлена на уровне 2,5% годовых, ставка основных операций рефинансирования (main refinancing operations, MRO) - 2,65%, ставка по маржинальным кредитам - 2,9%.

Решение не менять ставки было принято советом управляющих регулятора единогласно, при этом вопрос повышения стоимости заимствований обсуждался в ходе заседания, сказала глава ЕЦБ Кристин Лагард на пресс-конференции. После обсуждения руководство ЕЦБ пришло к консенсусу, что сейчас регулятор находится в хорошей ситуации, чтобы дождаться новых данных, прежде чем вносить коррективы в курс денежно-кредитной политики.

С начала года ЕЦБ дважды повышал ставки, в общей сложности на 50 базисных пунктов. Аналитики и участники рынка в целом ждут подъема ставок на 25 б.п. на последнем в этом году заседании, которое пройдет 16-17 декабря.

Тем временем сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне в октябре уменьшился до 96,9 пункта с пересмотренных 97,5 пункта в сентябре, говорится в отчете Европейской комиссии. Аналитики в среднем ожидали снижения индекса до 97,5 пункта с первоначально объявленного сентябрьского уровня 97,9 пункта, по данным Trading Economics.

Лидером роста среди компонентов Stoxx 600 в четверг стала норвежская нефтесервисная Kongsberg Gruppen ASA (+13%), падения - британская Haleon, выпускающая безрецептурные препараты и товары личной гигиены (-15%).

Renault увеличила капитализацию на 6,9% после квартальной отчетности. Французский автомобильный концерн увеличил выручку на 1,5% в годовом сравнении, сильнее ожиданий рынка.

Рыночная стоимость германской adidas повысилась на 5,8% после того, как производитель спортивных товаров подтвердил получение рекордной выручки в июле-сентябре и улучшил годовой прогноз для этого показателя.

Котировки Airbus выросли на 2,3%. Европейская аэрокосмическая корпорация в третьем квартале увеличила чистую прибыль на 20%, несмотря на сокращение выручки, а также подтвердила прогноз на 2026 год.

Акции британско-нидерландской Shell подорожали на 2,1%, французской TotalEnergies - на 1,2%. Обе нефтегазовые компании нарастили чистую прибыль более чем вдвое в прошлом квартале, а скорректированные показатели их прибыли оказались лучше оценок экспертов.

Бумаги Volkswagen повысились в цене на 1,7%, несмотря на то, что автопроизводитель в июле-сентябре увеличил операционный убыток в 4,5 раза, а его выручка оказалась хуже ожиданий.

Британская WPP прибавила 5,4% рыночной стоимости. Рекламный концерн отчитался о замедлении сокращения выручки в июле-сентябре до 2,1% с 2,8% кварталом ранее, а также подтвердил годовой прогноз.

Котировки STMicroelectronics повысились на 1,9%. Крупнейший в Европе разработчик и производитель полупроводниковых компонентов в третьем финквартале нарастил чистую прибыль на 22,8%, выручку - на 17,9%, при этом прибыль оказалась слабее ожиданий рынка, а выручка - лучше.

Французский банк Societe Generale увеличил капитализацию на 0,7% благодаря повышению квартальной чистой прибыли на четверть, до 1,89 млрд евро.

Стоимость акций Lloyds упала на 5%, несмотря на позитивные результаты британского банка за третий квартал. Доналоговая прибыль Lloyds выросла до 2,3 млрд фунтов стерлингов ($3,1 млрд) с 1 млрд фунтов годом ранее, что совпало с оценками аналитиков.

Бумаги нидерландского ING Groep подешевели на 2%. Чистая прибыль банка в минувшем квартале выросла на 3,5%, но оказалась слабее прогнозов экспертов.

Котировки Carlsberg опустились на 3%. Датский пивоваренный концерн увеличил выручку в третьем квартале на 4,9% в годовом выражении - слабее, чем прогнозировали аналитики.