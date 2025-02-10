Спикер парламента Грузии потребовал ответа, на что тратится донорская помощь ЕС

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили считает, что после разоблачений новой администрации США деструктивной деятельности американских донорских фондов их европейские аналоги должны представить отчетность о тратах, в частности, в Грузии.

"Свидетельства новой администрации США в отношении оказания иностранной помощи ставят с ног на голову представления по данному вопросу", - сказал Папуашвили на брифинге.

По его словам, "сегодня все другие страны-доноры находятся под подозрением" на фоне разоблачений в Вашингтоне, что средства, выделяемые из американского бюджета различным донорским организациям, использовались для дестабилизации других государств.

"Поэтому неприемлема позиция посольств стран-доноров не замечать изменившегося отношения к оказанию иностранной помощи Грузии. Мир уже изменился и наложенное табу на этот вопрос не действует", - сказал Папуашвили, подчеркнув, что иностранные государства, и в первую очередь европейские, должны объяснить, на что тратилась их донорская помощь Грузии.

"Нас есть не только подозрения, но и свидетельства на что тратились средства не только американских, но и европейских донорских фондов. Они тратились на дестабилизацию в Грузии", - сказал Папуашвили.