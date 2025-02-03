Марко Рубио стал исполняющим обязанности главы USAID

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Госсекретаря США Марко Рубио назначили исполняющим обязанности директора Агентства США по международному развитию (USAID), сообщает газета The Hill.

"Многие функции USAID сохранятся, но они должны быть приведены в согласие с американской внешней политикой", - цитирует Рубио издание.

Члены Демократической партии и бывшие дипломаты предостерегают от расформирования USAID, утверждая, что оно помогает спасать жизни людей по всему миру, и что эта помощь укрепляет позиции США на мировой арене.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке помощи другим странам. В понедельник чиновников USAID отправили в отпуск из-за их отказа предоставить сотрудникам департамента эффективности государственного управления (DOGE) доступ к конфиденциальным данным. Илон Маск, возглавляющий DOGE, заявил, что агентство должно прекратить работу. По его словам, с этим согласен Трамп.

По информации NBC, более тысячи сотрудников и подрядчиков USAID уже уволены или находятся в отпусках в связи с практически полным замораживанием помощи администрацией Трампа зарубежной помощи.