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В Грузии выразили надежду на возобновление стратегического партнерства с США

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Грузия желает не только перезагрузки отношений с США, но и возобновления стратегического партнерства, заявил в воскресенье журналистам премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

"Мы понимаем, что сегодня у новой администрации США очень много дел - урегулирование внутренних проблем, завершение войн. Исходя из этого, наверное, сложно найти необходимое время на Грузию, но, я надеюсь, на определенном этапе администрация президента Трампа серьезно заинтересуется грузино-американскими отношениями, возобновлением стратегического партнерства", - сказал он.

Касаясь вопроса о продолжающемся внимании Евросоюза к внутренним вопросам Грузии, Кобахидзе отметил, что должностным лицам в ЕС лучше сосредоточиться на решении собственных проблем.

"Сегодня в Евросоюзе наблюдаются серьезные тенденции в плане экономической рецессии. Возможно, высшим представителям Евросоюза следует сосредоточиться на этом, на решении собственных проблем", - сказал премьер.

США Евросоюз Грузия Ираклий Кобахидзе
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